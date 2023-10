Baltar niega "preocupación" por si Democracia Ourensana, "si realmente se presenta", pone en riesgo la mayoría del PPdeG

El 'barón' ourensano, sobre por qué no se volvió a pactar con Jácome que su partido no concurriese a las próximas autonómicas: "No fue posible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha afirmado que "no hay preocupación alguna" entre los populares por el hecho de que Democracia Ourensana (DO), partido que dirige el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, anunciase que se presentará a las autonómicas previstas para 2024.

Baltar ha mostrado su "confianza" en el partido y en el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para retener la mayoría absoluta en el Parlamento gallego pese a la concurrencia de DO. Eso sí, el 'barón' ourensano ha apelado a "esperar para ver si realmente se presenta" a las autonómicas.

Así se ha manifestado al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PPdeG, en Santiago de Compostela, con otros nueve senadores populares gallegos para evaluar el debate de la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada el jueves en la Cámara Baja.

El líder ourensano y senador por designación del Parlamento de Galicia ha avalado que el partido de Jácome "tiene su autonomía" para adoptar la decisión de presentarse a las gallegas y él, como "máximo representante del PP en la provincia", espera que, "cuando el presidente Rueda convoque", sus compañeros saquen "toda la fuerza".

Manuel Baltar llama a obtener de nuevo un "triunfo histórico" el próximo año, después de que las provincias de Lugo y Ourense fueran las "dos mejores" de España en resultados para el PP en las generales del pasado 23 de julio, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Tengo confianza en nuestra fuerza, en nuestra organización y, por supuesto, en nuestro candidato a presidente de la Xunta. No hay preocupación alguna", ha recalcado.

LOS ACUERDOS DE 2019 Y 2023

Cabe recordar que Gonzalo Pérez Jácome es alcalde de Ourense desde 2019, cuando un acuerdo firmado entre él y Baltar le proporcionó el bastón de mando en la ciudad pese a ser entonces la tercera fuerza, tras PSOE y PP.

Aquel pacto de 2019, que también blindaba a Baltar como presidente de la Diputación --cargo que dejó el pasado verano--, incluía el compromiso de que Democracia Ourensana no se presentaría a las elecciones gallegas de 2020.

No obstante, tras las municipales de 2023, un nuevo acuerdo 'in extremis' entre DO y PP --en esta ocasión lo alcanzó con la secretaria general a nivel autonómico, Paula Prado-- les permitió a ambas fuerzas seguir gobernando en Ayuntamiento y Diputación, respectivamente, pero sin ese compromiso de que el partido de Jácome no fuese a las autonómicas.

"Aquella vez (en 2019) se consideró oportuno hacerlo por ambas direcciones (autonómica y provincial). En esta ocasión (en 2023) no fue posible", ha dicho Manuel Baltar, preguntado sobre por qué no se revalidó este mismo punto del acuerdo.

En este contexto, ha dejado entrever ciertas dudas sobre si DO "realmente al final se presenta", pero ha constatado que, en todo caso, el PP obtendrá en la provincia "un resultado importante" que "garantizará la mayoría absoluta" de Alfonso Rueda en el Parlamento gallego.