Bandera amarilla en playas de Sanxenxo por precaución ante la presencia de carabelas amarillas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presencia de carabelas portuguesas ha obligado a izar este viernes la bandera amarilla por precaución en las playas de Montalvo y Canelas.

Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos. Los socorristas están retirando las que llegan a la arena e informando a los usuarios de las playas.

Recomiendan evitar el contacto y no bañarse en zonas donde se avistaron.

Apuntan que también se detectaron en las playas de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.