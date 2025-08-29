Bandera amarilla en playas de Sanxenxo por precaución ante la presencia de carabelas amarillas

Carabela portuguesa
Carabela portuguesa - AYUNTAMIENTO DE SANXENXO
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 29 agosto 2025 18:14
@epgalicia

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La presencia de carabelas portuguesas ha obligado a izar este viernes la bandera amarilla por precaución en las playas de Montalvo y Canelas.

   Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos. Los socorristas están retirando las que llegan a la arena e informando a los usuarios de las playas.

   Recomiendan evitar el contacto y no bañarse en zonas donde se avistaron.

   Apuntan que también se detectaron en las playas de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.

