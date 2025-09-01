Bandera roja en la playa de Montalvo, en Sanxenxo, ante la presencia de carabelas portuguesas

PONTEVEDRA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La llegada de carabelas portuguesas ha llevado a izar la bandera roja en la playa de Montalvo, en Sanxenxo (Pontevedra). Además, se mantiene la amarilla en Canelas, donde ya se había izado en días anteriores, por la presencia de restos.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Sanxenxo, que durante toda la semana anterior estuvo avisando de la presencia de esta especie de medusa marina en sus arenales. Precisamente, durante el fin de semana, la bandera amarilla llegó a estar izada en hasta seis playas (Major, Pragueira, Bascuas, Paxariñas Canelas y Montalvo), a donde seguían llegando restos de carabelas muertas.

Así, esta misma situación se mantiene este lunes en Canelas y se agrava en Montalvo, donde ondea la bandera roja al detectar la nueva llegada de ejemplares vivos.