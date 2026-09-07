Barbero subraya la necesidad de transferir la AP-9 a Galicia y de que sea pública: "Es la más cara por culpa de Aznar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha remarcado la necesidad de que se produzca la transferencia de la AP-9 a Galicia y de que la vía sea pública. "Tenemos la autopista más cara de la historia, por culpa del señor Aznar", ha criticado.

Preguntada por este asunto en rueda de prensa Barbero ha defendido que dicha transferencia "debe producirse" y es una "cuestión vital" para que Galicia sea propietaria de la vía, que es la red de comunicaciones de las tres grandes ciudades atlánticas.

Igualmente, ha reivindicado la necesidad de que la vía sea pública, para que los gallegos dejen pagar peajes que van a las empresas dueñas de la misma. "Es dinero para una empresa privada", ha lamentado".

"Vamos a tener la autopista más cara de la historia por culpa del señor Aznar que hizo una prórroga ilegal y fraudulenta según la Comisión Europea", ha afeado.

Por todo ello, la portavoz de Sumar en el Congreso, ha reivindicado la importancia de realizar la transferencia y, posteriormente, que la vía sea pública.