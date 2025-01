Besteiro apuesta por la "educación inclusiva" y pide "poner fin a las desigualdades evidentes" con "más recursos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha ratificado este lunes la apuesta de su partido por la "educación inclusiva" y ha reclamado a la Xunta que "ponga fin a las desigualdades evidentes" en el ámbito de la educación a través de la asignación de "más recursos".

Así lo ha dicho Besteiro, en declaraciones a los medios, tras mantener un encuentro con representantes de Down Galicia, encabezados por su presidente, Delmiro Prieto.

El secretario xeral ha encuadrado este encuentro en el "marco en el que opera el partido socialista en la política", el de la "lucha contra las desigualdades". "Y de lo que hoy venimos a habar es de poner fin a una desigualdad evidente, a favor de una educación inclusiva", ha dicho Besteiro, una modalidad que, ha recordado, es la que "está produciendo mejores resultados".

Para lograr una educación plenamente inclusiva, ha apuntado, es necesario "poner fin a esa desigualdad" y, para ello, "invertir más en el ámbito educativo". "Quien realmente quiere potenciar la educación inclusiva, destina más recursos públicos a que eso sea así", ha dicho, argumentando que, entre otras cosas, "falta personal de apoyo" para este alumnado.

Esta será una de las cuestiones que trasladarán los socialistas en su pregunta al presidente durante el próximo Pleno, en donde quieren incidir en la necesidad de promover la igualdad y luchar contra la desigualdad de los ciudadanos en campos como la sanida o la educación a través de la inversión en el ámbito público.

APUESTA POR LA INCLUSIÓN

El presidente de Down Galicia ha destacado la "sintonía" existente entre la visión trasladada por Gómez Besteiro y sus demandas en el ámbito educativo, en el que su organización apuesta "sin atajos y sin complejos por la inclusión".

Delmiro Prieto ha recordado que la educación es "un pilar fundamentas sobre el que se construye una sociedad". "Si no tiene unos buenos cimientos, y son inclusivos, difícilmente podemos ir educando en otras etapas de la vida en valores como el respeto y la igualdad", ha añadido.

El representante de Down Galicia ha querido poner encima de la mesa el debate sobre la inclusión, criticando que "se están trasladando datos que no se corresponden" y afirmando que no se están incrementando medios en este ámbito. Además, ha criticado que "en la educación pública no tienen cabida las aulas en las que se separa la gente". "No podemos hablar de inclusión mientras se hagan estas prácticas", ha apostillado.