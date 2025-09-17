Besteiro augura que el caso de la AP-9 se va a judicializar "guste o no guste" y apuesta por avanzar hacia la gratuidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado que augura que cualquier resolución sobre el caso de la AP-9 tendrá un recorrido judicial "guste o no guste", y apuesta por avanzar hacia la gratuidad.

Preguntado por los medios de comunicación acerca del estado de la cuestión en vistas al fin del plazo dado por Bruselas para no llevar la prórroga de la concesión de esta autopista al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Besteiro ha señalado que el camino está marcado bien porque se tome esa decisión de aceptar el dictamen de la Conferencia Europea como de judicializar. En esta línea, ha apuntado que la judicialización también puede llegar por la propia empresa concesional.

Todo ello después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse este miércoles, los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.

Durante su intervención, ha denunciado la "incoherencia y mala fe" del PP: "Si estamos hablando del Partido Popular, hablamos de José María Aznar, que con el aplauso de Mariano Rajoy, de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda, impuso peajes altísimos y gravísimos hasta el año 2048".

Por ello, ha subrayado que manifestarse en ese camino hacia la gratuidad es un "ejercicio de sentido común y responsabilidad" y pide no "perder la estela" de ese camino que inició el PSOE y ha tenido que padecer tantos años por la acción del PP.

Asimismo, ha recordado que las primeras bonificaciones del 50% se tomaron con una decisión de un socialista en solitario, porque no fueron apoyados dichos presupuestos. Posteriormente, se alzaron hasta el 75% y ahora, se espera conseguir la gratuidad "de cara a 2026".

Con todo, ha finalizado remarcando que los gobiernos socialistas "están demostrando que a pesar de no tener los presupuestos, está actuando en política y está cumpliendo y salvando las necesidades que tienen los españoles".