Besteiro defiende la "singularidad" pero rechaza un cupo catalán: "Donde hay concierto, no hay solidaridad"

El líder del PSdeG apela a la responsabilidad y dice que Galicia debe "defender sus derechos" al tiempo que "atender sus obligaciones con los ayuntamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener como base las "condiciones singulares" de los territorios, como Galicia, y ha rechazado un cupo catalán por considerar que "donde hay concierto, no hay solidaridad".

Así se ha pronunciado este sábado al ser preguntado durante un acto organizado por el PSdeG en materia de sobre la postura del expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño, que consideró que un cupo sería "un problema económico" y un "grave error político".

En declaraciones a los medios, Besteiro ha sostenido que el acuerdo entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana "todavía no está definido". "Lo que sí es verdad que creo que nos equivocaríamos si comprásemos determinados marcos que creo que no son correctos", ha dicho.

El secretario xeral del PSdeG ha considerado que el nuevo modelo de financiación autonómica debe atender las condiciones singulares y las necesidades de Galicia y tener un nivel de solidaridad "efectivo y eficaz". "Donde hay concierto no hay solidaridad", ha incidido para dejar claro que el concierto en sí es "profundamente insolidario" porque "no contribuye al resto del territorio".

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha dejado claro que el concierto económico es una fórmula que "defiende el BNG" pero que rechaza el PSdeG al considerar que "a Galicia no le interesa, no le compensa y es un instrumento" que perjudica gravemente a los gallegos.

En su intervención, además, ha defendido la "corresponsabilidad fiscal". "Es, decir, no podemos exigir al Estado si no estamos dispuestos a ser responsables fiscalmente", ha dicho para criticar que no se le puede pedir al Estado "más recursos" si en Galicia "se está reduciendo y bonificando determinados impuestos a las personas que más tienen. "Es una profunda injusticia fiscal que denunciamos", ha afirmado.

DIÁLOGOS CON RAÍZ

Besteiro ha clausurado este sábado una nueva jornada de los 'Diálogos con raíz' puestos en marcha por la formación, en esta ocasión para abordar la financiación autonómica y la distribución de competencias.

En este marco, Gómez Besteiro ha subrayado la importancia de situar a Galicia en una posición activa y responsable en el debate sobre la reforma del modelo de financiación, destacando la necesidad de garantizar la igualdad entre territorios y la sostenibilidad de los servicios públicos.

En el evento en el que han participado expertos en materia económica como María Cadaval, Santiago Lago, Alberto Turnes y el que fuera portavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga, el secretario xeral del PSdeG ha remarcado que "Galicia no puede ser una pieza de juego en el tablón estatal", sino que "debe defender una posición firme y constructiva que haga valer sus particularidades".

Además, ha destacado que todo debate sobre financiación debe tener en cuenta que el objetivo debe de ser garantizar servicios y derechos y, por tanto, toda reforma debe pensar en las personas y no en los territorios.

QUITA DE LA DEUDA

En este sentido, ha incidido en que Galicia debe "defender sus derechos al mismo tiempo que atender sus obligaciones con los ayuntamientos" y ha criticado la "falta de compromiso" del Gobierno autonómico en la defensa de los intereses gallegos, haciendo referencia a la negativa a negociar una quita de la deuda pública que, según ha afirmado, permitiría liberar recursos para fortalecer servicios clave como la sanidad, la educación y la política social.

En este punto, ha destacado la importancia de aprovechar la disposición del Gobierno del Estado para aumentar los recursos destinados a las autonomías y ha alertado sobre la urgencia de una política autonómica comprometida con la realidad gallega, sin dilaciones ni intereses partidistas.

FINANCIACIÓN LOCAL

En materia de financiación local, ha hecho un llamamiento a una distribución más justa de las competencias y de los recursos, en particular para los ayuntamientos, que asumen responsabilidades sin apoyo económico suficiente. "Es necesario que los gobiernos municipales cuenten con los fondos adecuados para garantizar servicios básicos para la ciudadanía", ha afirmado para asegurar que la situación actual "solo añade presión sobre los ayuntamientos y acaba por perjudicar a los vecinos".

Besteiro ha concluido su intervención destacando que Galicia debe estar a la altura de los retos actuales, con el objetivo de garantizar la equidad y la eficiencia en la prestación de servicios a los gallegos. Además, ha reafirmado el compromiso del PSdeG de impulsar una financiación que responda a las necesidades reales de Galicia y que respete los principios de solidaridad y justicia entre los territorios.

PRESENCIA

En el acto, además de los citados expertos y a Besteiro, se ha podido a militantes y cargos del partido, como la parlamentaria autonómica Lara Méndez; el eurodiputado Nicolás González Casares; el senador y exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, entre otros.