Besteiro destaca que el Consejo de Ministros aprobará próximamente el nudo de transición justa de As Pontes

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al alcalde de As Pontes, Valentín Formoso, en una visita a la empresa Prometal de la localidad - PSDEG

FERROL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado este lunes en As Pontes (A Coruña) que el Consejo de Ministros podrá proceder a la liberación del Nudo de Transición Justa de la localidad, una cuestión que pedirán al Gobierno que lleve a cabo "de forma prácticamente inmediata".

Besteiro se ha pronunciado de este modo durante una visita a las instalaciones de la empresa Prometal, ubicada en el polígono industrial de Os Airíos, ha estado acompañado por el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Besteiro ha destacado que esto será posible gracias a que la reciente aprobación del Real Decreto de medidas anticrisis en el Congreso incluía que la liberación de estos nudos se puedan llevar a cabo vía decreto y no a través de una ley y los procesos se alargaban.

"Ahora, con esa medida, verá la luz a través del Consejo de Ministros", ha explicado el socialista, que ha subrayado que esta decisión supondrá liberar más de 2.000 megavatios en la zona, tanto para evacuación y almacenamiento como para la producción y transmisión de energía eléctrica, lo que dará "un impulso definitivo" a la implantación de nuevos proyectos industriales en Galicia.

TEJIDO EMPRESARIAL

El portavoz socialista ha puesto en valor la visita a Prometal como ejemplo del tejido empresarial al que beneficiará esta infraestructura energética.

"Venimos a una empresa tecnológicamente puntera que se mueve por todo el mundo. Pero también compartimos el futuro del entorno de As Pontes y Ferrolterra", ya que "en ese mundo global nos vemos afectados por la crisis, y por eso medidas como esta son clave", ha señalado Besteiro, quien ha lamentado que el Partido Popular votara en contra de dicho real decreto en la Cámara Baja.

Por su parte, el regidor local, Valentín González Formoso, ha agradecido la visita y ha calificado la noticia como un alivio para el futuro de la comarca.

"Vamos a tener más capacidad para evacuar energía renovable, más capacidad para almacenar y capacidad para suministrar consumo a los proyectos industriales. Si no hay suministro energético, no hay industria", ha recalcado Formoso.

Ambos dirigentes han coincidido en que esta medida permite sortear el principal "talón de Aquiles" del desarrollo económico en la zona, garantizando que As Pontes se convierta en una ubicación natural para industrias de alto consumo energético.

Los socialistas han avanzado que demandarán del Ejecutivo central la máxima celeridad para que el acuerdo se materialice en uno de los próximos Consejos de Ministros.