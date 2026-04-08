Besteiro insta a Rueda a poner en marcha el "bono" que le falta, "el bono gobierno", y empezar a gestionar Galicia

El portavoz del PSG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la Autonomía - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a poner en marcha el "bono" que le falta, el "bono gobierno" y empezar a gestionar Galicia y a resolver los problemas de los gallegos.

"El funcionamiento es sencillo: los ciudadanos pagamos impuestos y el gobierno gallego resuelve los problemas", ha afirmado el jefe de filas de los socialistas gallegos durante su discurso de réplica al máximo mandatario autonómico en el debate sobre el estado de la autonomía, en el que le ha afeado al también líder de los populares gallegos su "pobre acción política". "Llevan años así: bono peixe, bono alquiler, bono cultural, siempre lo mismo. Mucho anuncio y poca solución", ha sostenido.

Todo ello en una intervención en la que Besteiro ha arrancado lamentando la falta de "rumbo, planificación y proyecto" del Gobierno gallego. "Hay inercia de gestión y mejoras para que unos pocos, los de siempre, sigan viviendo bien", ha reducido.

Besteiro, que lamentado que Rueda tenga más claro "contra quien quiere confrontar" que "para quien tiene la obligación de trabajar", ha sostenido que "no es aceptable una presidencia sin rumbo". Así, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo gallego "parece ser más un tertuliano que un presidente" en un contexto en el que "los problemas se acumulan y Galicia pierde tiempo" con un Gobierno que, si algo transmite es una notable falta de impulso y sentido de país".

"NO A LA GUERRA"

El secretario xeral del PSdeG ha aprovechado, además, el arranque de su discurso para emplazar al presidente gallego a "tomar posición" sobre la guerra en Irán. "No se puede ser ambiguo con la paz", ha manifestado el socialista, que ha propuesto un primer acuerdo para que Galicia "de ejemplo con una posición clara de "no a la guerra" y "sí al respecto internacional" y "sí al apoyo a un gobierno que trabaja por la paz".

Sobre este asunto, también le ha reprochado al presidente que Galicia "se quede atrás" con las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. "Mientras otros gobiernos toman decisiones, aquí llevamos semanas escuchando excusas", ha dicho para censurar, entre otras cuestiones, que la Xunta venda "como un gran plan contra la guerra 157 millones en inversiones ya previstas" entre las que se llegan a incluir, según ha sostenido, "reformas de pantalanes en puertas o ayudas a la señalización del Camino de Santiago".

VIVIENDA, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Besteiro también ha aprovechado para preguntar a Rueda "si no siente un mínimo de vergüenza al saber que bajo su mandato hay más gallegos que nunca que no pueden acceder a una vivienda, a un médico o a una residencia" y ha afeado que tras 17 años en la Xunta en PP no fuese capaz de planificar un parque público.

Dicho esto, ha vuelto a reprochar las listas de espera de la sanidad a Rueda, en un contexto en el que "la atención primaria está desbordada y desatendida". "Somos la segunda CCAA que menos invierte en atención primaria, solo por detrás del Madrid de la señora Ayuso", ha criticado para sostener que la sanidad pública está pagando "la falta de planificación" de la Xunta. ¿Cómo se explica que, teniendo más recursos, haya un peor acceso a la sanidad?", se ha preguntado para asegurar que "aquí o hubo falta de planificación o lo que se planificó fue el desmantelamiento de la sanidad".

En materia de educación, además, Besteiro ha reclamado un plan de choque de empleo y un plan de infraestructuras educativas y ha vuelto a defender la gratuidad de la primera matrícula en los másteres y un incremento estable y suficiente de la financiación universitaria.

Todo ello antes de criticar también al Gobierno gallego que, en dependencia, "sustituya derechos por bonos que no resuelven nada".

"CIERRE DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE ALTRI"

En su intervención, asimismo, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha lamentado que Galicia avance solo por "inercia" debido a que, aunque tiene "potencial" falta impulso por parte de la Xunta. "Usted confunde gobernar con anunciar, y el resultado es una política industrial sin rumbo y sin planificación", ha dicho para poner como ejemplo los proyectos industriales estratégicos: "inventaron una vía rápida y la dejaron en punto muerto", ha afirmado.

Tras ello, se ha referido al "fracaso de Altri" como "el ejemplo más claro de su modelo". "Hágale un favor a Galicia y cierre definitivamente este proyecto y haga público el acuerdo oculto", ha trasladado en una intervención en la que se ha referido al anuncio de Rueda de ampliar el capital de Recursos de Galicia para exigir transparencia con esta sociedad a la Xunta.

El jefe de filas del PSdeG, que ha abordado también la crisis del sector primario, ha asegurado que los datos "desmontan el discurso" de Rueda: "Menos producción, menos consumo, menos explotaciones y menos futuro".

También ha afeado la negativa de la Xunta a negociar el modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda mientras se dejan de ingresar millones de euros por las rebajas fiscales del Gobierno gallego. "Dinero que no aparece ni en sanidad, ni en vivienda ni en educación. Esto empieza a ser un verdadero problema", ha dicho para asegurar que "es imposible gestionar un país si no se tiene una mínima visión de conjunto de su territorio".

Y es que, según ha sostenido, para el PPdeG "Galicia no es un país diverso e interconectado, sino que más es un mapa lleno de problemas sueltos que van atendiendo según los van encontrando".

Dicho esto, se ha referido a la situación de las autopistas gallegas para volver a reclamar la gratuidad de las vías autonómicas que actualmente tienen peajes y ha aprovechado también para afear la falta de planificación para hacer frente a los incendios.

El socialista ha advertido de que este abandono tiene consecuencias directas, también en la gestión del fuego, con un dispositivo que "llega tarde y sin previsión". "Lo que no se planifica en el invierno, arde en el verano", ha resumido.

El socialista ha concluido avanzado varias de las propuestas de resolución que el Grupo Socialista defenderá en el debate de política general y que abarcan desde la reforma de la atención primaria hasta la intervención en el mercado de la vivienda, la planificación industrial, el refuerzo del sector primario, la negociación de la deuda o un nuevo marco de financiación para Galicia.

"Galicia no necesita más bonos ni más anuncios, necesita un gobierno que asuma su responsabilidad", ha señalado Besteiro, que ha finalizando asegurando que "la mitad del bono gobierno está ya cumplida, porque la gente paga impuestos". "Ahora falta que usted cumpla su parte", ha zanjado.