Besteiro pide a Rueda que libere las autopistas de la Xunta con "peajes al sol", como la AG-55 y la AG-57

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que libere las autopistas de a Xunta con "peaje al sol" como la AG-55, que une Carballo y A Coruña, y Puxeiros y Val Miñor.

"Esos van a seguir pagando porque la Xunta no quiere liberalizar esos peajes, a diferencia de lo que ocurre cuando gobernamos los socialistas, que aumentamos las bonificaciones y vamos camino a gratuidad", ha afirmado en referencia a las rebaja en los peajes de la AP-9.

El jefe de filas de socialistas gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en un acto en Navia de Suarna (Lugo) por el anuncio de que la Xunta rescatará a través de una inversión de 297 millones las autovías de O Salnés, O Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión.

Al respecto, el socialista que criticado la "contradicción" de la Xunta al señalar que el año pasado el Gobierno gallego decía que esta medida no era posible y, además, ha sostenido que estos 300 millones era algo que no había "necesidad" de invertir si el ejecutivo del PPdeG en 2014 no cambiase el sistema que permitió indemnizar a las concesionarias.

"El resultado es que efectivamente ahora vamos a invertir 300 millones en algo que no teníamos necesidad de invertir, porque ahoa sí se dan cuenta de que lo que hicieron en el 2014 estaba mal hecho", ha apuntado.