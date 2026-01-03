Besteiro (PSdeG) pide "prudencia" ante el ataque a Venezuela y una "solución pacífica y democrática"

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, hace declaraciones ante los medios, en el Parlamento de Galicia, a 16 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galici - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a la "prudencia" ante el ataque de EE.UU. a Venezuela de este sábado y ha pedido que la "única salida" pase por el "diálogo", así como una "solución pacífica y democrática".

"Lo que nos llega de Venezuela es muy grave y nos obliga a ser especialmente prudentes", ha trasladado el líder de los socialistas gallegos en un audio remitido a los medios. Considera que "lo más urgente" es evitar que la situación "empeore" y la garantía de la seguridad de todas las personas.

En esta línea, Besteiro ha remarcado que "no es momento" para "gestos ni delcaraciones partidistas". "Desde el PSdeG defendemos que la única salida pasa por el diálogo y una solución pacífica y democrática sin imposiciones externas en el marco del derecho internacional", ha añadido.