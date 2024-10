Besteiro (PSdeG) ve "tristes" los presupuestos de la Xunta y critica que la deuda sube "el triple" que atención primaria

Advierte una caída de 72 millones en vivienda respecto a 2009 si lo que se tiene en cuenta es la cifra de aquel año actualizada con el IPC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tildado de "tristes" los presupuestos que ha entregado en el Parlamento la Xunta del PP, partido al que ha atribuido "poca ambición" e "ilusión" para afrontar los retos de la comunidad. "Son probablemente los que quiere Rueda, pero no los que Galicia necesita", ha subrayado.

En rueda de prensa, Besteiro ha criticado el aumento de la deuda autonómica, que ha asegurado que "está asfixiando" las cuentas públicas de Galicia, pues "ocupa una parte muy importante" del proyecto presentado en la Cámara este sábado, con 1.763 millones de euros, un 16,7% más que en 2024, según sus cifras.

Esta partida es "superior" a la destinada al departamento de política social, y "triplica" la subida en atención primaria y hospitalaria, según el PSOE gallego, que presentará enmienda de devolución al proyecto.

En su comparecencia este lunes, el líder socialista ha censurado que "Rueda no quiere que se le condone ni total ni parcialmente" la deuda a la comunidad. Y ha incidido: "El resto de gallegos no entienden cómo pudiendo condonar parte, no lo quieren hacer".

VIVIENDA

Sobre las cifras para vivienda, ha cuantificado en 72 millones de euros la caída de lo que destinará el año que viene la Xunta con respecto a lo que había en 2009, si se actualiza aquel dato con la inflación --en 2009 eran 211 millones, que serían, según el PSdeG, 293 en 2025--.

Esta diferencia de 72 millones, hasta los 221 que recoge el proyecto de presupuestos del año que viene, "pone de manifiesto la falta de compromiso real con el acceso a la vivienda", para Besteiro.

Además, ha denunciado que baja el programa de rehabilitación de viviendas en 24 millones y ha afirmado que desde 2009 quedaron "sin ejecutar" 270 millones en programas de acceso a la vivienda.

SANIDAD

En cuanto a la sanidad, ha hablado de una "inversión insuficiente para uno de los principales problemas de Galicia", y ha apuntado a "partidas sospechosas" en alta dirección y administración general que crecen, de acuerdo con su información, un 10% y un 21%.

"Lamentable que se prioricen esas partidas que no tienen impacto directo en la calidad de los servicios", ha reprobado el portavoz de los socialistas gallegos. Mientras, la atención primaria y hospitalaria experimentan un alza de menos de un 6%, según ha dicho.

"DÉFICIT" E "INCOHERENCIA MÁXIMA"

A renglón seguido, ha reprobado que "persiste un déficit" en relación a la financiación local y ha avisado de que "afectará a los gallegos" por servicios como la ayuda en el hogar.

En esta línea, ha calificado de "incoherencia máxima" el aumento en peajes de autopistas autonómicas, "lejos" de establecer más bonificaciones y mientras pide la gratuidad "a las autopistas del estado". Todo eso, ha criticado, "sumado al rescate forzado" a las concesionarias.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

Por último, Besteiro ha afeado la "triste costumbre" del actual Gobierno de modificar normas a través de la "ley ómnibus" que acompaña al proyecto de presupuestos, la de medidas fiscales y administrativas.

Con ello, ha lamentado, "se evita la tramitación de cuestiones tan importantes como la vivienda", para la que exige un debate con "luz y taquígrafos" y la energía, "otra cuestión estratégica". "Se hace mal utilizando esa ley porque se pretende burlar el debate", ha remarcado.

Para Besteiro, en resumen, "el conjunto del estado avanza y Galicia queda atrás", para lo que se ha referido a los datos del cuadro macroeconómico del presupuesto y a los objetivos de la Xunta para converger en renta per cápita.