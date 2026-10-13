Besteiro reclama financiación "suficiente, estable y puntual" para entidades del tercer sector

1125008.1.260.149.20261013144255 El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita las instalaciones de la asociación Aspas en Santiago de Compostela. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado a la Xunta financiación "suficiente, estable y puntual" para las entidades del tercer sector.

En una visita este martes a las instalaciones de la asociación Aspas en Santiago, el portavoz socialista ha remarcado que "no se trata solo de atender", sino también de "promover el empleo y avanzar en un proceso de dignificación".

"No se trata solo de atender, sino también de promover el empleo, avanzar en un proceso de dignificación. Hay muchas cosas que mejorar", ha reivindicado Besteiro.

Asimismo, el secretario general del PSdeG ha subrayado que la petición ahora que se aprobarán los presupuestos en Galicia es "dotar a estas entidades de financiación suficiente, estable y puntual".

"Entidades como esta tuvieron que recurrir a préstamos porque esa ayuda no llegaba", ha lamentado para, a renglón seguido, señalar que la nueva ley de economía social da "un papel fundamental" a los empleos de este sector".