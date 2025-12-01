Besteiro reclama a la Xunta "ambición científica" y la acusa de "recortar" en investigación

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros cargos socialistas, visita el CIQUS - PSDEG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este lunes a la Xunta "más ambición y menos retrocesos" en la política científica al asegurar que la partida principal de investigación de los presupuestos de 2026 sufre un recorte del 10%.

Lo ha hecho durante una visita al CiQUS, donde ha puesto en valor el papel clave que los centros punteros tienen para garantizar que Galicia compita en la innovación europea y para modernizar el tejido productivo.

En declaraciones a los medios antes de iniciar una visita por el centro, el jefe de filas del PSdeG ha calificado el CiQUS como "un centro puntero, no solo por su capacitación tecnológica y científica, sino por los fondos que es capaz de sostener", y ha destacado que "es la demostración práctica de la Galicia que puede ser si hay planificación y confianza en el talento".

El centro, con más de 180 investigadores, 394 publicaciones recientes y casi un 50% de colaboraciones internacionales, sostiene la mayor parte de su actividad gracias a 33 millones de euros captados en proyectos competitivos y a la participación en programas europeos de excelencia.

Besteiro ha insistido, además, en que investigación como la que se produce en el CiQUS es la que pone a la "vanguardia" y "garantiza la modernidad de las empresas gallegas", porque "da lugar a nuevas tecnologías, nuevos materiales, innovaciones industriales y soluciones que permiten competir y abrir mercados".

"LA XUNTA DISMINUYE LA INVERSIÓN MIENTRAS EUROPEA PIDE MÁS CIENCIA"

El dirigente socialista ha criticado que el Gobierno gallego rebaje la partida principal de investigación en un contexto en el que Europa avanza en la dirección contraria: más ciencia, más transferencia y más apuesta por los centros singulares.

"Muchos centros se sostienen con fondos europeos y con las aportaciones del Estado, pero la Xunta, en vez de mantener la inversión, la disminuye", ha afirmado.

Por eso, ha reclamado una carrera investigadora gallega estable, inversiones sostenidas y un plan de retorno del talento vinculado a las necesidades industriales del país.