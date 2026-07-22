Besteiro se reúne con el Gobierno de Buenos Aires para tejer alianzas progresistas y "frenar a la extrema derecha"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha reunido en su primer día en Argentina con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con el objetivo de "tejer alianzas progresistas" en defensa de los derechos s - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha reunido en su primer día en Argentina con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con el objetivo de "tejer alianzas progresistas" en defensa de los derechos sociales y "frenar a la extrema derecha".

En el encuentro, del que ha informado el PSdeG en un comunicado, ambos han abordado la necesidad de reforzar la cooperación internacional entre las fuerzas progresistas y defender los derechos sociales, proteger los servicios públicos y "hacer frente al avance de la extrema derecha".

Tal y como ha destacado el PSdeG, Bianco es uno de los principales dirigentes del Gobierno de Axel Kicillof, convertido en uno de los "mayores contrapuntos políticos" al actual ejecutivo de Javier Milei. Precisamente, durante la reunión han analizado el impacto social y económico de las políticas de Milei en un país donde viven más de 180.000 gallegos emigrantes y sus descendientes.

"El Gobierno bonarense viene alertando del recorte de recursos por parte del Estado, de la paralización de obras y de un deterioro de los servicios que ya dificulta el acceso de muchas personas a la sanidad, a los medicamentos, a la educación y a las políticas de protección social", señala el PSdeG.

Besteiro, acompañado por César Mogo, senador y secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha destacado que Galicia y la provincia de Buenos Aires comparten "una misma convicción: los gobiernos no pueden mirar para otro lado cuando la ciudadanía atraviesa dificultades, sino que deben garantizar derechos, ofrecer protección y crear oportunidades".

Los dos dirigentes han analizado, además, las posibilidades de cooperación económica entre Galicia y la provincia de Buenos Aires, así como el papel de América Latina y del Mercosur en la construcción de un modelo de desarrollo más equilibrado, basado en la integración regional, en la industria, en el conocimiento y en la creación de empleo de calidad.

El líder de los socialistas gallegos ha defendido que Galicia puede actuar como puente entre Europa y América Lantina y aprovechar los vínculos históricos y humanos con Argentina para abrir nuevas oportunidades en los ámbitos industrial, científico, universitario y comercial.

Tras la reunión con Carlos Bianco, Besteiro ha visitado la sede de la Agrupación del PSOE en Argentina, donde ha mantenido un encuentro con la militancia para hablar de la situación política en los dos países y conocer de primera mano las principales preocupaciones de la colectividad española.

El secretario xeral del PSdeG ha agradecido el trabajo de las agrupaciones en el exterior y ha reivindicado su papel como espacios de participación, defensa de los valores democráticos y vínculo permanente con Galicia y con España.

ENCUENTRO CON LA COLECTIVIDAD GALLEGA EN EL CENTRO DE BETANZOS

La jornada ha continuado en el Centro de Betanzos de Buenos Aires, donde Besteiro se ha reunido con descendientes de la emigración Gallega y ha reafirmado el compromiso de los socialista con la Galicia exterior. "Las personas descendientes de la emigración no son solo parte de nuestra memoria, sino también del presente y del futuro de Galicia", ha trasladado.

El Centro Betanzos es una de las entidades gallegas con mayor actividad en Buenos Aires, tanto en la promoción de la cultura como en la defensa de los derechos de la colectividad.