Besteiro, tras la sentencia de Meirás: "Tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación fuese posible"

Cargos socialistas en el Pazo de Meirás - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado este jueves que el Tribunal Supremo confirme que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y "no de la familia de un dictador que trató de hacerse con él a través de un fraude".

El líder socialista ha acogido con satisfacción que la justicia ratifique la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a los Franco a devolver el inmueble al patrimonio público, tal y como recoge el fallo que se hizo público este jueves.

El también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha destacado que esta victoria judicial fue posible "gracias a que coincidieron en al Diputación de A Coruña y en el Estado gobiernos progresistas".

Así, ha recordado que fue la institución provincial la que lideró la reclamación e impulsó los estudios jurídicos e históricos que después contribuyeron a sostener un caso que "el Gobierno de Rajoy se negaba a promover, alegando que no había base jurídica para hacerlo".

"Tuvo que haber un cambio a un Gobierno socialista para que la recuperación del pazo fuese posible", ha señalado para asegurar que fue con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia en 2018 con la que echó a andar el procedimiento que hoy se ve culminado.

LUGAR DE MEMORIA Y REPARACIÓN

Besteiro ha puesto en valor el trabajo "de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciese justicia" y ha recordado, especialmente, a las "víctimas de la represión, que ven como lo que era un emblema del franquismo se reafirma ahora como lugar de memoria democrática y reparación".