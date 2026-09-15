Besteiro urge a la Xunta una financiación "estable y suficiente" para las universidades públicas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una reunión con el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao- PSDEG

A CORUÑA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado a la Xunta una financiación "suficiente, estable y ambiciosa" para las tres universidades gallegas al considerar que la actual solo llega para "salvar gastos generales".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, tras reunirse con el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, dentro del calendario de encuentros con los máximos responsables de las universidades públicas gallegas.

"Una financiación superior a la que tienen", ha insistido al considerar la actual "insuficiente". "Hoy la de la Xunta se dirige, de una forma deficitaria, para salvar gastos generales, pero no es una verdadera inversión".

Y es que el dirigente socialista ha demandado una financiación que funcione de cara a un crecimiento "estable" por parte de las universidades, de las que ha dicho que deben ofrecer formación pero también innovar y tener capacidad para retener y captar talento.

En este sentido, ha recordado al Ejecutivo gallego "que la principal fuerza" para lograr este objetivo "está en las univeridades gallegas". De ellas, ha defendido su gestión por lo que, frente a lo planteado por el Gobierno autonómico, ha rechazado "intervención". "Gestionan bien, necesitan financiación", ha apostillado.

Al respecto, ha anunciado iniciativas en el Parlamento gallego sobre esta cuestión pero también para una "incorporación mayor de residencias universitarias que salve el problema que tienen los estudiantes", ha añadido sobre la carencia de vivienda. Esto, ha dicho con "más residencias públicas oficiales".