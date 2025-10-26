El BNG acusa a Rueda de intentar "controlar políticamente" el IGE al querer "eliminar" la representación de la oposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha denunciado este domingo lo que ve como un "nuevo golpe democrático" del Gobierno de Alfonso Rueda, en este caso, para intentar "controlar políticamente" el Instituto Galego de Estatística (IGE) a través de una modificación que introduce el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas.

Según ha explicado en un audio remitido a los medios, la norma que acompaña a los presupuestos de 2026 --aún en tramitación-- recoge modificaciones legales para eliminar la "representación del pluralismo político" del Parlamento en el Consello Galego de Estadística y para "avanzar en el control político" de la información que genera el IGE.

De este modo, Presas ha advertido que el Gobierno gallego pretende "eliminar la representación de la oposición" en el mismo y, a su vez, "reducir la de colectivos sociales".

"Recordamos que hace unos meses el Gobierno de Rueda separaba las funciones de este Instituto para darlas a la consellería de mayor control político, la de Presidencia. No contestos con eso, el PP quiere eliminar la representación de los grupos parlamentarios en el IGE", ha resumido.

Se trata, a su juicio, de un "nuevo paso" para continuar el "vaciado" del sistema público con el que se cuestiona a organismos y órganos de autogobierno que, hasta ahora, "mantuvieron en la independencia su eje central de actuación y asesoramiento". "Cuestionan el IGE, la Valedora do Pobo, el Consello da Cultura, el Consello de Contas y, en suma, todo lo que no sea directamente controlado por el PP", ha reprobado.

Verán reducida, además, su participación actual el Consello Galego de Cámaras, el Consello Agrario, las cofradías de pescadores, el Consello Galego de Consumidores e Usuarios. Desaparece, asimismo, la persona titular de la Presidencia de la Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO) y los dos puestos de la Administración general del Estado. La Xunta, por su contra, pasará de poder nombrar "a dedo" de dos a ocho personas expertas, ha advertido Presas.

En este contexto, la diputada nacionalista ha recordado las críticas del Gobierno de Rueda al IGE por encuestas como la referida al conocimiento y uso del gallego: "El PP llegó al punto de negar la certeza de los datos sobre la pérdida de galegofalantes".

Por ello, el BNG ha registrado una iniciativa para que el Parlamento gallego exprese, por resolución, el rechazo de la propuesta del Gobierno gallego de "eliminar la representación consolidada del pluralismo político" de la Cámara en el Consello Gallego de Estadística y de "avanzar en el control político" de la estadística gallega, así como para demandar su rectificación.