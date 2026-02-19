El BNG acusa a la Xunta de comportarse como "un lacayo servil" de Monbus en la huelga de buses de A Coruña

Archivo - Una mujer al lado de un cartel de la huelga de transporte, tras una concentración por la huelga del transporte de viajeros, en la estación de autobuses de Santiago, a 31 de marzo de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). La - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha acusado a la Xunta de comportarse como "un lacayo servil" de Monbus, en relación con el conflicto laboral en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña.

Los nacionalistas han llevado una iniciativa a comisión parlamentaria para pedir a la Xunta que se reúna con la parte social de la mesa de negociación del convenio colectivo y que se dirija a los grupos empresariales con los que contrata la prestación de este servicio y los llame a retomar las conversaciones "atendiendo a su obligación de negociar de buena fe". No ha salido adelante por la oposición del PPdeG.

"Miles de personas están siendo utilizadas por Monbus como rehenes mientras la Xunta, autoridad competente y responsable de velar por los intereses de los usuarios, se comporta como un lacayo servil de Monbus y de Raúl López", ha advertido el diputado del Bloque Ramón Fernández Alfonzo, en su turno.

Por su parte, la socialista Patricia Iglesias ha mostrado el apoyo de su grupo a esta iniciativa y a sus reivindicaciones, al abogar por "promover la reunión con la parte social" y "retomar la negociación", sin que "triunfe la patronal en este intento de división" de los sindicatos. En concreto, ha pedido "mayor altura de miras, sobre todo teniendo presente la finalidad de lograr un convenio propio del siglo XXI".

Sin embargo, en su intervención, la popular Noelia Pérez ha censurado la iniciativa, al interpretar que el Bloque buscaba con ella "un debate" en el Parlamento y fijar sus "marcos", pero "no resuelve el conflicto", y ha asegurado que los populares están "defendiendo a los trabajadores".

"Me llama indio por decir que Monbus es una criatura del PP. No le convierte a usted en una pistolera?", le ha espetado Fernández Alfonzo en la réplica, antes de añadir que si quería ponerse "una placa de sheriff era mejor que hubiera aprovechado el carnaval".