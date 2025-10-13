El BNG afirma que el Ayuntamiento de Amoeiro conocía la precariedad en el centro de mayores y urge explicaciones

Rueda de prensa en el local comarcal del BNG en Ourense, presidida por el representante local del BNG en Amoeiro, Marcos Blanco, y el militante del partido en el municipio Agustín Gómez - EUROPAPRESS

OURENSE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Amoeiro ha instado al gobierno local del municipio ourensano a explicar "qué hizo" con la información que, previamente a conocerse públicamente la situación de los residentes en la casa comunitaria de mayores del municipio, había trasladado a la administración local una de las trabajadoras.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los integrantes del partido, Agustín Gómez, ha expuesto que existió esa comunicación y que en ella se informaba de que las condiciones del centro eran "muy precarias", antes de presentar una queja.

Consultados por Europa Press en una rueda de prensa celebrada este lunes en Ourense, han incidido desde la formación en que la situación "ya había sido notificada previamente" al Ayuntamiento por parte de una trabajadora, que alertaba de que "apenas tenían comida" y que "la limpieza era muy mejorable".

"No sabemos qué curso le dio el Ayuntamiento a esas comunicaciones", ha añadido Gómez, al reclamar explicaciones a este respecto.

En relación a este caso, Fiscalía ya ha abierto diligencias preprocesales civiles después de que la Xunta decretase el cierre de la vivienda comunitaria de mayores tras detectar en una inspección irregularidades en la gestión y en la atención después de que se presentase una queja.