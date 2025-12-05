El BNG afirma que mantiene "el mismo trabajo" con las "exigencias al PSOE" con la AP-9 tras traspasar la AP-68 a Navarra

Archivo - Puente de Rande, en Vigo. - PUNTOGA COMUNICACION / MIGUEL RIOPA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Organización del BNG, Lucía López, ha defendido que los nacionalistas se mantienen "con el mismo trabajo" en lo que tiene que ver con "las exigencias al PSOE" del acuerdo de investidura respecto a la AP-9, después de que esta semana el Gobierno acordase el traspaso a Navarra del tramo de la AP-68 a la Comunidad Foral.

A preguntas de los medios este viernes en un acto en Santiago, la responsable del Bloque ha subrayado que el BNG sigue "donde estuvo siempre": "Defendiendo la transferencia a Galicia de la AP-9, gallega y sin peajes".

En el lado opuesto, Lucía López ha situado al PP que, en su opinión, "no puede decir lo mismo" tras haber hecho "una cosa aquí y la contraria en Madrid". "No vamos a coger como ejemplo al PP, que fue quien privatizó esta autopista y quien se la entregó con esa prórroga ilegal a Audasa", ha censurado.

Así, ha defendido que el BNG, en lo relativo a las "exigencias al PSOE" y al trabajo en el Congreso, seguirá "con el mismo trabajo que estos años" que, tal y como ha apuntado, pasa por demandar la transferencia de la autopista, la anulación de la prórroga y el fin de los peajes, además de reclamar que no se suban los peajes al inicio del próximo año.

"En ese aspecto, estamos donde siempre hemos estado y ahí vamos a seguir peleando para que esto se cumpla con Galicia", ha zanjado.