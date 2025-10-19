El BNG califica de "un simple ejercicio de maquillaje político" la moratoria del eucalipto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y responsable de Montes e Industrias Forestais del BNG, Montse Valcárcel, ha asegurado este domingo que la prórroga de la moratoria del eucalipto anunciada por la Xunta hasta 2030 "no es una solución real, sino un simple ejercicio de maquillaje político".

Para la diputada, el anuncio hecho este jueves por el Gobierno gallego es "un apaño lleno de excepciones" que, en la práctica, "abre la puerta al avance del monocultivo de eucalipto".

En este sentido, ha denunciado que esta especie "continúa creciendo sin control, mientras la Xunta no hace públicos los datos reales de superficie y las sanciones impuestas representan una mínima parte de las infracciones detectadas".

Tal y como ha lamentado la nacionalista, el "problema de fondo" es que el Gobierno gallego, en lugar de apoyar a los propietarios de pinos para combatir las plagas y recuperar las masas autóctonas, "está impulsando e incentivando la substitución del pino por el eucalipto".

Además, ha recordado que este año ardieron en Galicia "más hectáreas que nunca" desde que hay registros y ha alertado de las consecuencias de tener "grandes extensiones" de eucaliptos.

Por todo ello, los nacionalistas han exigido en una nota de prensa partidas "reales, cuantificadas y suficientes para restaurar el bosque autóctono, apoyar la diversificación forestal y frenar de verdad el monocultivo".

"Lo que está en juego no es solo masa forestal: es el futuro de las aldeas, de la economía del rural y de la identidad de Galiza. Defender el monte gallego es defender Galiza", ha concluido Valcárcel.