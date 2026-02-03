El BNG condena las medidas adoptadas por EEUU contra Cuba e insta a Xunta, Gobierno y UE a "no prestarse al chantaje"

Archivo - Reunión de la Executiva Nacional del BNG, con Ana Pontón a la cabeza, en la que se arranca el proceso para la candidatura y el programa del BNG para las autonómicas del 18 de febrero - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Executiva del BNG ha condenado las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y ha hecho un llamamiento a la Unión Europea, al Gobierno y a la Xunta a "no prestarse al chantaje" y a que tomen acciones "para proteger el derecho a la vida y a la autodeterminación del pueblo cubano".

En un comunicado, los nacionalistas han manifestado su "firme y rotunda condena" por la "profundización del bloqueo económico, comercial y financiero" contra Cuba por parte del Ejecutivo de Donald Trump.

Así, ha denunciado que la orden firmada el 29 de enero y el bloqueo petrolero supone para Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de EEUU "bajo el pretexto de una falsa emergencia nacional".

Para el BNG, el objetivo de esta medida es imponer aranceles a cualquier país que dote de petróleo a Cuba, "buscando estrangular por completo una de las vías de suministración energética vital para la isla".

"Esta acción es un chantaje descarado a la comunidad internacional, una violación del derecho internacional y un ataque directo que pretende paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción agrícola y los servicios sanitarios básicos del pueblo cubano", ha expuesto.

VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

Del mismo modo, ha criticado la inclusión "infundada y cínica" de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que "carece de toda base", y ha insistido en que las nuevas medidas constituyen "un acto de clara violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

"El BNG considera que estas acciones forman parte de una estrategia concertada de máxima presión para provocar el colapso económico, generar una crisis humanitaria artificial y forzar un cambio de régimen contra la voluntad soberana del pueblo cubano", han esgrimido los nacionalistas.

Por todo ello, el BNG ha tachado de "inaceptable" que en el siglo XXI "se mantengan y refuercen" unas políticas "coercitivas unilaterales" que, ha añadido, "no solo causan sufrimiento a la nación cubana, sino que vulneran la soberanía y el derecho de Cuba, como cualquier otro Estado, a escoger libremente su sistema político, económico y social".

Por último, ha reiterado su "solidaridad inquebrantable" con el pueblo y el gobierno cubano ante esta situación y en la "difícil etapa de lucha por su soberanía".