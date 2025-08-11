BNG demanda a la Xunta que ceda una copia de seguridad de la documentación de la Sociedade Impulsa y Altri al Parlamento

Bará acusa a la Xunta de "borrado de discos duros" y la compara con el caso Montoro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luís Bará, ha demandado "con urgencia" a la Xunta que elabore una copia de seguridad de toda la documentacion que tenga que ver con la Sociedade Impulsa y Altri y la traslade al Parlamento y al Consello de Contas.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Bará ha llamado la atención sobre la situación del embalse de Portodemouros, que es "incompatible" con la previsión de concesión de una autorización de captación y vertidos de aguas del Río Ulla, por Augas de Galicia a Altri.

Bará ha alertado de la "bajada del nivel de agua del embalse", que se encuentra en el 39%, cuando el año pasado, en esta misma altura del año, era del 52%, y la media, en los últimos años, fue del 71%. Esto, ha apuntado, se debe "a la sequía, y al aumento del turbinado hidroeléctrico por parte de Naturgy".

En este contexto, ha señalado que en este escenario de "sequías recurrentes es absolutamente incompatible la concesión de 46 millones de litros al día y de vertido de 30 millones de litros de aguas por parte de Augas de Galicia a Altri".

El BNG ha recordado que el Plan Hidrológico Galicia-Costa establece un orden de prioridades en el uso del agua en el que el consumo industrial, como el de Altri, "ocupa el último lugar", por detrás del abastecimiento humano, usos agrícolas, ganaderos, ambientales y energéticos ya existentes.

Además, el BNG ha reiterado sus acusaciones de "opacidad" entre la Xunta y Altri, recordando la existencia de un "memorándum de entendimiento secreto" firmado el 1 de octubre de 2021 entre la Sociedade Impulsa y la empresa, cuya documentación ha sido solicitada en "tres ocasiones". El partido ha advertido de que es algo "completamente grave, que podría dar lugar a responsabilidades, en el ámbito judicial".

"BORRADO DE DISCOS DUROS"

También, Bará ha comparado las similitudes que existen entre la gestión que hizo la Xunta en relación al acuerdo de 2021 con el "método que se está conociendo del señor Montoro", que implica "cambiar leyes y cesar y nombrar cargos públicos a medida de intereses privados".

Asimismo, el BNG ha considerado que el anuncio de disolución de la Sociedade Impulsa "confirma todas las denuncias y todas las sospechas" sobre la existencia de un documento con las "condiciones secretas" de Altri para la tramitación del proyecto.

Con todo, el BNG ha anunciado que va a reclamar en el Parlamento el acceso a toda la documentación de la Sociedade Impulsa en relación a Altri porque, ha destacado, "en el BNG tienen claro que hay una operación de borrado de discos duros para hacer desaparecer todas las pruebas que pueden ser comprometedoras de una actuación irregular e ilegal por parte del Gobierno gallego".