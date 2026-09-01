BNG denuncia "traición" del PP por apoyar eliminar la fiscalización de los fondos europeos "en favor del gasto militar"

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, durante la votación - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado la "traición" del Partido Popular tras votar este a favor de eliminar la vigilancia y fiscalización de los fondos europeos. Un hecho que, han subrayado, "favorece las partidas de inversiones militares, el endurecimiento de los controles fronterizos y los proyectos industriales sin consideraciones medioambientales".

Tal y como ha trasladado el Bloque en nota de prensa, este martes se ha votado en el Parlamento Europeo la eliminación de la vigilancia sobre los fondos, una iniciativa propuesta por la Comisión Europea e impulsada por el PP en alianza con la extrema derecha para los próximos presupuestos de la UE de 2028-2034.

El BNG, personificado en la eurodiputada Ana Mirando, votó en contra de suprimir este control, al considerar que esta nueva configuración "significaría que proyectos como el de la mina de Doade u otro nuevo Altri tendrían prioridad y quedarían fuera de la vigilancia y seguimiento del Parlamento Europeo".

Sin embargo, han denunciado que durante la votación, la coalición de la derecha y extrema derecha "impuso normas" para los fondos europeos que "favorecen las partidas de inversiones militares, el endurecimiento de los controles fronterizos y los proyectos industriales sin consideraciones medioambientales".

En este contexto, Ana Miranda ha afeado que "mientras el PP quiere más tanques, el BNG presentó finalmente casi 200 enmiendas aprobadas" para "proteger las políticas de cohesión territorial y social, como garantizar una vivienda asequible, luchar contra el despoblamiento rural, impulsar sectores productivos, promover el empleo o luchar contra los incendios".

"El PP traiciona a Galicia al votar junto a la extrema derecha por unos indicadores de gasto para los fondos europeos que diluirán las inversiones en el país en favor de una falsa competitividad diseñada desde el centralismo", ha enfatizado.

Así, ha lamentado que en los próximos presupuestos comunitarios para el período 2028-2034, partidas de "gran importancia" para Galicia como el Fondo de Pesca, la Política Agraria Común (PAC) o el Fondo de Desarrollo Regional sufrirán "importantes pérdidas de fondos".

Ana Miranda ha concluido remarcando que los fondos deben de servir para las "necesidades que Galicia necesita", un hecho que "hasta ahora no ha sido bien ejecutado por el Gobierno del PP". "El voto del PP confirma que sigue apostando por no gastar bien los fondos europeos. Prefieren desmantelar los sectores productivos gallegos", ha zanjado.