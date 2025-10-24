El BNG insta al Gobierno a publicar las conclusiones y "depurar responsabilidades" sobre el vaciado de la presa de Chás

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha instado al Gobierno central a completar "cuanto antes" la tramitación del expediente y a hacer públicas las conclusiones de la instrucción ante el vaciado de la presa de Chás, en el ayuntamiento ourensano de Oímbra, para que se pueden "depurar responsabilidades".

Así, Da Silva ha registrado nuevas iniciativas tras conocer la respuesta del Gobierno del Estado "afirmando que el vaciado de la presa de Chás se realizó sin autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Duero".

"El propio Gobierno reconoce que el tremendo vaciado se hizo sin autorización y que se abrirá un procedimiento sancionador. Ahora lo que hace falta es que ese proceso no quede en un mero trámite burocrático. Hay que depurar responsabilidades y garantizar que un hecho tan grave no se repita", ha reclamado la senadora nacionalista.

En este sentido, ha recordado que el vaciado de esta presa tuvo un "fuerte impacto" ambiental y social, "causando la muerte de miles peces, daños en la flora y alteración en el abastecimiento de agua, además de dificultar las tareas de extinción de incendios en pleno mes de agosto".

"Fue una actuación irresponsable, realizada sin control ni transparencia, y con consecuencias muy graves para el territorio. El Gobierno debe actuar con firmeza y sentar precedente, sancionando y obligando a la empresa a reparar el daño causado", ha indicado la senadora.