El BNG insta a Rueda a desautorizar a Diego Calvo y a garantizar la protección de las víctimas de violencia machista

Archivo - El diputado del BNG Iago Tabarés - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a desautorizar de manera inmediata al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras advertir al Gobierno de que o se avanza en la renovación del convenio y mejora de la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a las víctimas de violencia machista.

El diputado Iago Tabarés ha criticado que el conselleiro "ha cruzado todos los límites de lo admisible" en lo que considera la estrategia de "radicalización del PP en su confrontación con el Gobierno".

Para el parlamentario del Bloque, el Ejecutivo autonómico responde a la "obediencia a las instrucciones del PP madrileño", lo que también "hizo que la Xunta renunciase a la creación de un cuerpo de policía gallega" al igual que Euskadi, Cataluña o Navarra.

En esta líena, Tabarés ha reprochado la "incapacidad" de Diego Calvo, así como de Alfonso Rueda, anterior conselleiro de Presidencia, para renovar el convenio con el Ministerio del Interior, "vencido ya en 2008", por lo que, ha añadido, "ya pudo ser negociado con el Gobierno del PP".

"Esta negligencia en la gestión, esta sumisión a los intereses del PP madrileño no la pueden pagar las víctimas de violencia de género", ha subrayado.

Por todo ello, ha exigido a Rueda que desautorice "de manera inmediata" al conselleiro Diego Calvo y que garantice la protección de las víctimas de violencia de género.