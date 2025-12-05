Sumar ve "indigno y repugnante" que la Xunta "utilice a las víctimas de violencia machista": "Cruza una línea roja"

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, comparece durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Peregrino, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña. - M. Dylan - Europa Press - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Movemento Sumar Galicia ha tachado de "indigno y repugnante" que la Xunta "utilice a las víctimas de violencia machista", después de las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en las que advierte al Gobierno de que o se avanza en la renovación del convenio y mejora de la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a estas mujeres.
En una nota de prensa, la organización ha asegurado que se trata de "una irresponsabilidad gravísima" y ha advertido de que "convertir la protección de las víctimas en una moneda de chantaje es una forma intolerable de violencia institucional".
El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha acusado a la Xunta de "fabricar conflictos para tapar su absoluta incompetencia", recordando que empleó esta estrategia "con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, alimentando discursos peligrosos en lugar de asumir sus obligaciones".
En este contexto, ha reclamado una rectificación de la Xunta y la garantía "plena" de los servicios de protección a las víctimas. "Utilizarlas como ha hecho Diego Calvo es indigno, repugnante e impropio de cualquier responsable público", ha subrayado.
Ha insistido en que la seguridad de las mujeres "no se negocia, no se chantajea y no forma parte del juego partidista" y ha exigido a la Xunta que abandone "la confrontación" y "actúe de una vez con responsabilidad institucional".