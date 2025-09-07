El BNG pide a Rueda que "deje de hacer huelga de brazos caídos" y acepte la quita de la deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "deje de hacer huelga de brazos caídos", y acepte la quita de la deuda y "negocie a favor" de Galicia.

En este sentido, el BNG llevará al próximo pleno una propuesta para darle al Ejecutivo autonómico la "oportunidad de rectificar y acertar", al aceptar una quita de más de 4.000 euros que "sería beneficiosa para Galicia".

"La única razón por la que no está aceptando ya es su pleitesía a la estrategia electoralista del líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Estado", ha afirmado Presas.

A renglón seguido, ha apuntado que la quita de la deuda "ayudaría a paliar" uno de los "problemas más importantes" que tiene Galicia, en realción a que el Gobierno del PP en la Xunta "triplicó la deuda de la comunidad".

La situación, ha continuado, "es inaceptable" y por ello "no se puede permitir" que Galicia "pierda", que "por su sectarismo partidista" quede "atrás" y "no acepte" esta quita que es "una oportunidad".

Asimismo, la portavoz de Facenda del BNG ha recordado a los populares gallegos que "tuvieron tiempo" de negociar un mejor sistema de financiamiento y "no lo hicieron".

El BNG espera que, en este pleno, el PP "rectifique, deje de seguir las directrices de 'Génova' y acepte la quita en favor de Galicia".