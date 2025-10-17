El BNG pide a la Xunta las actas, informes y expedientes sancionadores de las residencias de mayores

Asegura que la "ausencia de explicaciones" de Rueda es "una falta de respeto" y "constata que conocía y consintió" la situación en Amoeiro y Xinzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Iago Tabarés ha instado a la Xunta a trasladar las actas, informes y expedientes sancionadores de las residencias de mayores, después de que inspección detectase "graves deficiencias" en una vivienda comunitaria de Amoeiro y en otra de Xinzo de Limia.

En rueda de prensa este viernes, el parlamentario nacionalista ha mostrado su "indignación" ante la "falta de respuesta del presidente de la Xunta" en el Pleno de esta semana sobre la situación vivida en estos centros de mayores.

Una "ausencia de explicaciones" que Tabarés considera una "falta de respeto al Parlamento" y al "sistema democrático". Además, ha afirmado que esa "falta de respuesta" evidencia que la Xunta "conocía y consintió lo que ocurría en esa vivienda", por lo que ha cuestionado si "estará ocurriendo en otras viviendas comunitarias" de Galicia.

Según el diputado del Bloque, Alfonso Rueda es "consciente de la ineficacia, ausencia de control y falta de responsabilidad" de la conselleira Fabiola García para "velar por el bienestar de las personas residentes", así como para "controlar el bienestar, las condiciones de trabajo de las personas que desarrollan su labor en estas residencias y centros", algo que ha calificado como "cinismo político".

"Rueda se excusó en la inspección de trabajo cuando es perfectamente conocedor de que la inspección carece de medios e instrumentos eficaces para poder desarrollar su labor", ha criticado.

VISITAS INSPECCIÓN

En este sentido, Tabarés ha recordado que hace dos años la Asociación Galega de Inspectores de Servizos Sociais expresaron en un comunicado que la conselleira "obstaculizaba las inspecciones en residencias", basándose en "denuncias realizadas por trabajadores" y que la Xunta "conocía".

"Y ante esta denuncia de obstaculización por parte de la conselleira, ¿qué hizo la Xunta? ¿Ver si el sistema permitía que las inspecciones fueran avisadas, si existía un mecanismo que permitía que los centros conociesen que iban a ir los inspectores y pudiesen esconder sus deficiencias?, ha cuestionado antes de señalar que la Administración autonómica "no ha hecho nada", sino que "inició actuaciones contra la asociación de inspectores denunciantes, en lugar de investigar esos hechos".

Asimismo, ha reclamado la "eliminación de la precariedad", así como un "incremento del cuadro de personal de inspección en servicios sociales de Galicia y establecer un sistema que impida que las visitas de inspección puedan ser avisadas".

AMOEIRO Y XINZO

En esta línea, Iago Tabarés ha exigido las actas e informes de las inspecciones realizadas en Amoeiro y en Xinzo, así como de otros centros gestionados por las mismas entidades.

Los nacionalistas quieren saber si hubo inspecciones y cuál fue el resultado, ya que ven "sorprendente" que la vivienda comunitaria de Amoeiro fuera inspeccionada el 8 de septiembre y "siguió funcionando con normalidad" hasta "una denuncia ante la Guardia Civil de un familiar", cuando se decretó el cierre el 1 de octubre por "infracciones graves".

"Creemos que es muy importante saber el resultado de esa inspección, como también entendemos que es importante conocer si esa vivienda fue inspeccionada en los últimos años y cuál fue el resultado y después cuál fue la actuación de la Xunta. Entendemos que eso es algo que merece ser explicado y no como ocurrió en el pasado pleno", ha aseverado.

En este contexto, el diputado del BNG ha insistido en que "no se puede seguir jugando con el bienestar de las personas mayores" y ha apelado a "respetar el derecho a una vejez digna".

Ahora, ha señalado que esperan explicaciones, examinar la documentación que se les traslade y, en su caso, valorar una segunda fase de acción, pero en estos momentos ha reiterado que necesitan "conocer y certificar" todo lo ocurrido.