El BNG promete nuevas leyes gallegas de igualdad, de familias monoparentales e identidad de género

Ana Pontón critica que Feijóo pida el voto a "la extrema derecha" de Vox porque le interesa "electoralmente" y porque "coinciden ideológicamente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que el programa de los nacionalistas de cara a las elecciones autonómicas del 5 de abril incluirá la redacción de una nueva ley gallega de igualdad y una "valeduría" destinada a "combatir cualquier tipo de discriminación contra las mujeres".

En declaraciones a los medios en Santiago en el marco de un encuentro para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la candidata del Bloque a la Presidencia de la Xunta ha prometido medidas que incluyen una nueva ley autonómica que "reconozca y apoye" a las familias monoparentales, ya que "la mayoría de ellas" están encabezadas por una mujer, y una norma de identidad de género que cuente "con la participación del colectivo transexual".

"El feminismo no es una declaración de intenciones, no es una palabra vacía, no es un lazo lila que poner en la solapa cada 8 de marzo. El feminismo se tiene que traducir en hechos concretos, en políticas concretas", ha incidido Pontón.

Por ello, ha deslizado una batería de iniciativas que incluirá en su programa, como la nueva ley de igualdad "adaptada a la realidad del siglo XXI y a las demandas del movimiento feminista", así como esa "valeduría de la igualdad" que tenga "capacidad para sancionar administrativamente a las empresas cuando cometan discriminación salarial o profesional por cuestión de género".

Asimismo, la candidata nacionalista aboga por adoptar un "plan de visibilización y dignificación de los cuidados" que avance también hacia "una distribución equitativa" de estas actividades entre hombres y mujeres, además de medidas que "impulsen" la participación de mujeres "en espacios de decisión". "Especialmente las mujeres migrantes, racializadas y transexuales por sufrir duplicidad en la discriminación", ha añadido.

El BNG, según su portavoz nacional, eliminará la dotación de fondos públicos no solo a aquellos centros educativos que segreguen por sexos, sino también a actividades y eventos "en los que se haga apología de la cultura machista o se reproduzcan estereotipos patriarcales".

"MUJERES FEMINISTAS Y NACIONALISTAS"

A través de estas promesas anunciadas este 8 de marzo, Pontón ha mostrado su pleno apoyo al movimiento feminista gallego ante "la más que necesaria y revolucionaria transformación social" que subraya algo "tan simple" como que las mujeres son "seres humanos completos, no la media naranja de nadie". "Somos seres libres, autónomos, con todos los derechos y las mismas oportunidades", ha reivindicado.

Con los cuidados "en el centro de la vida", que es la temática del Día de la Mujer de este 2020, ha valorado que esta debe ser la "prioridad" de una nueva "forma de hacer política". "Y nadie puede encarnar mejor esta forma de entender la política que mujeres feministas y nacionalistas", ha afirmado.

Tras recordar la "profunda tradición feminista" de Galicia, con figuras femeninas como Rosalía de Castro en la memoria, Ana Pontón se ha dirigido "a todas las mujeres del país" para que "se unan a construir" con el BNG "una Galicia que rompa con las reglas patriarcales" y que las instituciones "tengan como objetivo conseguir, con hechos y recursos, relaciones simétricas en pie de igualdad".

FEIJÓO PIDE EL VOTO "A LA EXTREMA DERECHA"

En este contexto, ha criticado que el actual presidente de la Xunta y candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, "no le importe" pedir el voto a "la extrema derecha". Y es que el mandatario gallego, en una entrevista concedida este sábado a 'El Mundo', reconocía que si "los 120.000 votantes que tuvo Vox en Galicia en las elecciones generales" no votan al PPdeG el próximo 5 de abril, él no será presidente.

"No es solo que electoralmente le interese, sino que también coinciden ideológicamente", ha señalado Pontón, quien posteriormente ha explicado que las "primeras medidas" que adoptó Feijóo hace 11 años fueron "muy similares a las que tomó en Andalucía ese Gobierno cavernícola" de PP y Ciudadanos --con el apoyo parlamentario de Vox--.

"Lo que simboliza esa extrema derecha es una fuerza antigallega, machista, racista, que es un peligro para la democracia" y que "hasta hace muy poco" estaba "camuflada dentro del Partido Popular", ha sentenciado la líder del BNG.