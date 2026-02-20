BNG y PSdeG celebran el archivo de Altri como un "triunfo" para Galicia y una "derrota" para el Ejecutivo de Rueda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a 20 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS

El BNG y el PSdeG han celebrado el inicio del archivo del proyecto de Altri por parte de la Xunta como un "triunfo" para Galicia, en el que los nacionalistas colocan a la ciudadanía en el centro y los socialistas, a las "negativas" del Gobierno. También lo han colocado como una "derrota" para el Ejecutivo de Alfonso Rueda y su modelo industrial.

En declaraciones a los medios, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado este viernes como "un gran día", en el que "ha vencido la dignidad". Cree que este es un "gran triunfo de la ciudadanía", de forma que ha ensalzado las numerosas movilizaciones sociales de los últimos años, además de mostrarse "orgullosa" del papel jugado por su formación.

"Hoy podemos decir que el pueblo es quien más ordena. El pueblo dijo alto y claro: 'Altri no, Galicia sí'", ha expresado, justo antes de cargar contra la Xunta. "Es un gran día porque también es una derrota al Gobierno del PP que defendía el expolio de nuestros recursos y la contaminación de nuestro territorio por encima de las personas", ha censurado.

En esta línea, ha cargado contra el "franquismo industrial" que, a su juicio, promueven los populares y, en contraposición, ha defendido un modelo basado en proyectos que sean "de vanguardia, que cuiden el medio ambiente y generen riqueza, empleo y futuro".

Pontón ha destacado la oposición ejercida al proyecto por el BNG, que cree que ha sido "la voz" de la ciudadanía que compartía "la necesidad de frenar a Altri" y que ha "acompañado" al tejido social formado por vecinos y vecinas de las comarcas afectadas, plataformas en defensa del territorio y el sector agroganadero y del marisqueo, entre otros.

"La presión social sostenida condiciona las decisiones de gran alcance. Este triunfo de la gente no es una concesión del PP, sino el resultado de una movilización constante", ha concluido la líder nacionalista.

EL PSDEG ENSALZA LAS "NEGATIVAS" DEL GOBIERNO

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también ha celebrado como una "victoria para Galicia" el "carpetazo" de este proyecto, que, en sus palabras, el territorio "ni quería ni necesitaba".

El líder de los socialistas gallegos ha coincidido con Pontón en que este paso dado por el Gobierno gallego es "la constatación del fracaso de la política industrial de Rueda". "Tiene que pedir perdón por el apoyo a este proyecto frustrado y frustrado desde sus inicios", se ha dirigido al presidente, al que ha llamado a "explicar con claridad qué compromiso adquirió con la empresa".

A renglón seguido, ha ligado esta "marcha atrás" a las "negativas" dadas por el Gobierno central debido a que "no cumplía" los estándares económicos, medioambientales y sociales.

En este sentido, ha referenciado a un "triple 'no'": a las ayudas asociadas al PERTE de descarbonización; a las ayudas extraordinarias porque "no era un proyecto innovador", y la exclusión en la planificación eléctrica, a la que precisamente la Xunta ha aludido al anunciar el inicio del archivo.

"A pesar de todas esas ratificaciones, la Xunta ha alimentado durante meses esa expectativa", ha criticado. Al mismo tiempo, ha instado a la ciudadanía a no instalarse en "el relato del miedo", ya que no cree cierto que este paso "deje sin futuro industrial" ni a Lugo ni a Galicia.

SUMAR VE UNA "VICTORIA DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR"

Por su parte, Movemento Sumar Galicia también ha celebrado el archivo del proyecto de Altri, que, tal y como ha trasladado la formación en un comunicado, han atribuido a una "victoria de la movilización popular" frente a la "enésima traición del PP a Galicia".

"Mientras el PP vendía Galicia a cachos y ponía nuestro territorio al servicio de los poderosos, la ciudadanía ha estado siempre enfrente; y nosotros con ellos. Lo que hemos vivido con Altri es el ejemplo de un Gobierno que da las costas a su pueblo", ha defendido la presidenta de la organización, Verónica Barbero.