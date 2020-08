El BNG urge a Feijóo reunir a los partidos para una posición "fuerte" ante el reparto de fondos europeos

Advierte de que Galicia "sale perdiendo siempre con el centralismo" y señala que Europa está pidiendo "agilidad" en la gestión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha insistido este lunes en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debe reunir a las formaciones políticas para diseñar una estrategia conjunta y de país, con una posición "fuerte", para la reconstrucción social y sanitaria tras la primera ola de coronavirus, después de la reunión de la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en la que se trató el fondo europeo que recibirá España --de 140.000 euros--.

Sobre esta cuestión en concreto, y toda vez que el Gobierno ha hablado de reparto de fondos por proyectos, el BNG alerta de un "centralismo" en el uso de estas partidas y ha pedido al Ejecutivo autonómico sentarse con las demás fuerzas políticas para reclamar la cuantía necesaria para Galicia.

En rueda de prensa en la que comparecieron conjuntamente la diputada electa Olalla Rodil y la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, los nacionalistas gallegos han reclamado criterios de reparto acordes con la situación de los territorios y también han advertido de la necesidad de que Europa mantenga los "fondos tradicionales", como los de la política agraria, etc.

En su intervención, Miranda, que ha avisado del recorte de entre un 7 y 10 por ciento de los fondos tradicionales, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que "no pueden perderse" estos fondos, y le ha reclamado que "no pierda tener agilidad en la gestión de proyectos".

Tras censurar que el Gobierno presidido por Feijóo no ha sido capaz de ejecutar "muchas partidas", que están "por debajo en implementación del gasto comunitario --señaló por ejemplo los Feder con un 57% no gastado--, Miranda ha señalado que Europa "está exigiendo agilidades que este gobierno no fue capaz", ya que para el fondo de reconstrucción habla únicamente de dos años para gastar las partidas.

"RIESGO DE RECENTRALIZACIÓN"

"Nos parece preocupante que el Gobierno de Feijóo no tenga una hoja de ruta pensada para pedir proyectos. No hizo presión suficiente para que Galicia evite y siga recibiendo partidas clásicas en fondos de cohesión", ha apuntado Miranda, quien también ha advertido del "riesgo de recentralización".

Criticó que, mientas hay comunidades que ya han presentado incluso un plan, Feijóo "se limitó a decir obviedades" en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes tales como que "hay que gastar bien" los fondos públicos. "Eso es lo que esperamos de un gobernante y de cualquier euro público", ha señalado.

Así, tras pedir un acuerdo de país, fijó tres prioridades: economía verde y sostenible, con una transición energética justa y digitalización; una apuesta por reforzar el papel de los servicios públicos --sanidad, educación, atención a la dependencia--; y la recuperación del rural y equilibrio territorial. "Que dé la cara. Si no nos movemos a tiempo, podemos quedar excluidos", ha señalado.

"Nos jugamos mucho como país", ha corroborado, por su parte, Olalla Rodil, quien se ha preguntado "dónde está el presidente de la Xunta en un momento tan decisivo". Así, ha lamentado que Feijóo "va de brazos cruzados, a felicitarse porque se ha constituido una comisión de seguimiento".

Rodil ha censurado que "no puede ser que vaya de brazos cruzados, sin propuesta, sin proyecto" y, en cuanto al Ejecutivo central, ha censurado que se arrogue la "tutela de los fondos de reconstrucción". "Galicia siempre sale perdiendo con el centralismo", ha denunciado.

Además, la viceportavoz parlamentaria ha criticado que Feijóo "no dijo nada sobre cuántos fondos tienen que ir para Galicia, ni tiempos ni proyectos estratégicos". "Una actitud pasiva del Gobierno y del presidente Feijóo, reflejo de un gobierno sin impulso, sin capacidad de liderar grandes retos del país", ha lamentado.

La diputada del BNG ha asegurado que si el PP y la Xunta "no tiene propuestas", los nacionalistas "sí". "Que Feijóo convoque a los líderes de este país para saber cuál es la propuesta y también para escuchar las que tenemos desde el BNG", ha defendido Rodil, que ha advertido de que "lo que se necesita es una posición fuerte y exigente".