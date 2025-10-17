El BNG ve el proyecto de presupuestos de la Xunta "recortado en las cifras" y "fracasado en las propuestas"

Noa Presas critica la "falta de propuestas innovadoras" en política forestal y ve "ridículo" el aumento de 10 millones para el SAF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Noa Presas ha criticado el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado este viernes en el Consello de la Xunta y que los nacionalistas ven "recortado en las cifras" y "fracasado en las propuestas".

Así, conocidas las "primeras grandes cifras", Presas ha vuelto a reprochar que la oposición tenga que esperar para conocer los datos porque "el PP obstaculiza la labor de la oposición, demorando hasta el lunes su entrega al Parlamento".

En todo caso, la parlamentaria del Bloque ha incidido en que se trata de un presupuesto "recortado en cifras y fracasado en las propuestas". Considera que un aumento del 2% "ni siquiera compensa el aumento del año pasado de la inflación", por lo que ya augura que va a "escatimar recursos en los servicios públicos".

También ha puesto el foco en las propuestas, en concreto, en Medio Rural, un área en el que los nacionalistas no observan "propuestas innovadoras" tras los incendios forestales del pasado mes de agosto.

En este sentido, Noa Presas ha apuntado que los incrementos en partidas concretas son "insuficientes", teniendo en cuenta que también hay "una falta de ejecución evidente".

"ES UNA TOMADURA DE PELO"

Sobre otros servicios, la diputada ha recordado que los avances en materia de servicios públicos "son ridículos" y ha puesto como ejemplo que "se prometan 10 millones más para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) cuando este mismo año recortó más de 17 millones de las partidas iniciales".

"Es una tomadura de pelo", ha reprochado antes de apuntar al "raquítico aumento del área de Atención Primaria" que, en su opinión, "sigue sin compensar el recorte de casi 2.000 millones de euros acumulados desde que el PP gobierna en este país".

En este contexto, Noa Presas ya ha avanzado una "posición critica", con presentación de enmiendas alternativas para "corregir un presupuesto que nace recortado y fracasado".