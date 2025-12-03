El BNG vuelve a exigir a la Xunta que "deje de apoyar" el proyecto de Altri y el PP reprocha: "Piden prevaricar"

Archivo - Pleno del Parlamento de Galicia del 6 de noviembre de 2024. - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado una proposición no de ley del BNG en la que los nacionalistas volvían a instar a la Xunta a "dejar de apoyar" el proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei y ha acusado a los nacionalistas de pedir al Gobierno gallego "que prevarique".

En la defensa de esta iniciativa, Luís Bará ha insistido en reprochar que el proyecto industrial fuese tramitado "con trampas, engaños y oscurantismo" y ha reivindicado que el hecho de que el futuro de la fábrica esté "en stand by" es "mérito del pueblo organizado desde A Ulloa hasta Arousa".

En todo caso, ha subrayado que el proyecto "todavía está vivo" porque "falta la concesión de aguas", además de "la autorización ambiental integrada y la aprobación del proyecto industrial estratégico".

Así, con esta iniciativa, el Bloque pedía que la Cámara instase a la Xunta a "desistir del apoyo" a este proyecto y rechazar la ayuda de 250 millones de euros de fondos europeos", además de "desestimar y archivar la solicitud de concesión de aguas superficiales del río Ulla en el embalse de Portodemouros con destino a uso industrial por parte de Altri".

Por su parte, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha censurado que el PP "sigue trabajando a favor de Altri" y, por ello, ha añadido, "Rueda no ha dado respuesta a la pregunta de Besteiro" formulada este miércoles en la sesión de control al presidente del Gobierno gallego.

En esta línea, Méndez ha reiterado que sobre este proyecto "no cabe ninguna ambigüedad política" y ha apuntado que pese a que "las manifestaciones contribuyen a la parálisis de este proyecto, las administraciones también tienen mucho que decir", defendiendo que el Gobierno central "ha hablado alto y claro sobre este proyecto y le ha dicho que no en distintas ocasiones".

"ALTAVOZ DE PROPAGANDA"

Mientras, el popular Rubén Lorenzo ha acusado al BNG de usar el Parlamento como "altavoz de propaganda" y ha aprovechado su intervención para señalar que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, hizo "el ridículo más absoluto" al "tratar de usar la sesión de control para decir que ha sido el que más ha hecho para desconectar Altri y, de paso, desconectar a toda la provincia de Lugo".

Sobre la proposición no de ley, que han rechazado los populares, Lorenzo ha esgrimido que Galicia "no puede quedarse atrás" y ha incidido en que no permitirán que "el populismo y la manipulación" conviertan a la Comunidad "en un territorio sin futuro".

Además, ha subrayado que el Grupo Popular "nunca" va a apoyar una iniciativa que "inste a un gobierno a prevaricar". "Y eso es lo que piden ustedes", ha zanjado.

Por último, en su segunda intervención, Bará ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la movilización prevista el próximo 14 de diciembre en la capital gallega contra el proyecto de Altri.