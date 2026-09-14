Borja Iglesias, homanejado por partida doble en Santiago: "Siempre me sentí un compostelano orgulloso, hoy aún más"

1116908.1.260.149.20260914205106 Iglesias en el balcón del Pazo de Raxoi. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Celta Borja Iglesias, natural de Santiago de Compostela y jugador de la Selección Española, ha protagonizado este lunes, tras ser uno de los jugadores que pudo levantar la Copa del Mundo de Fútbol el pasado mes de julio, sendos homenajes en su ciudad natal --por parte del gobierno local y de la Xunta--.

El escenario de uno de los homenajes ha sido el Pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento, que ha rendido homenaje a Iglesias por, en palabras de la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG) "un referente en lo deportivo, un referente en valores y uno de los nuestros". El agradecimiento por el apoyo y el cariño recibidos, y el "orgullo" de ser compostelano, centraron las palabras de Iglesias ante el público congregado en la Praza do Obradoiro.

Ocurrió tras la recepción institucional del Ayuntamiento por sus éxitos deportivos y Sanmartín le ha hecho entrega de una botella con tierra de todos los campos de fútbol de Santiago con la inscripción 'Da area dos comezos á historia que escribiches" y de un estuche con la obra de Rosalía de Castro.

"Siempre me sentí un compostelano orgulloso, a día de hoy aún más", ha afirmado Iglesias en el acto, que contó con una amplia representación de todas las formaciones políticas y estuvo presidido por Sanmartín.

"Hoy reconocemos un campeón del mundo que fue ejemplar en un deporte de élite, en un deporte exigente y competitivo, en el que hay que tener ambición, pero también en el que hay que tener compromiso desde el punto de vista personal, empatía, solidaridad, amabilidad y generosidad", ha señalado la alcaldesa.

También ha hecho hincapié en el compromiso del futbolista compostelano y en su forma de defender valores y de demostrar "que se puede ser de formas diversas". A su juicio, es algo que hay que trasladar a los niños que practican deporte porque "para tener una sociedad más igualitaria son necesarios hombres libres y personas comprometidas y solidarias".

La regidora también le ha agradecido su compromiso con la lengua y su participación con la campaña del Ayuntamiento para promover el gallego en el ámbito deportivo 'Ficha polo galego'.

"ORGULLOSO"

En su turno de palabra, Borja Iglesias ha agradecido el cariño y el apoyo y ha manifestado su orgullo como compostelano y como gallego. "A las grandes amistades siempre les digo que Galicia es un lugar especial y Santiago de Compostela más aún y quiero agradecer todo el cariño que recibo y todo el apoyo para vivir mi vida tanto profesional como personal al máximo", ha trasladado.

Un mensaje que volvió a repetir desde el balcón de Raxoi ante la afición congregada en la Praza do Obradoiro y que dejó escrita en el Libro de Honra del Ayuntamiento de Santiago: "Con el máximo cariño y orgullo de un compostelano que disfruta de su gente cada día que pasea por esta maravillosa ciudad."

La alcaldesa también tuvo palabras para su trayectoria desde los equipos de La Salle, del Santiago y de Conxo, así como al apoyo familiar de suya madre Maite, que lo acompañó en la recepción de Raxoi, su padre Marcelino y su abuelo Argimiro.

HOMENAJE EN LA XUNTA

Antes, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, Roberto García, ha recibido a Iglesias y también al árbitro asistente Diego Sánchez Rojo, los dos deportistas gallegos que participaron en el Mundial.

Calvo ha felicitado a Iglesias por convertirse en el primer jugador gallego en ganar una Copa del Mundo y a Diego Sánchez, coruñés, por ser el primer juez de línea gallego en participar en la fase final de un campeonato mundial.

Ambos homenajeados se suman a a las gestas gallegas de Teresa Abelleira, campeona del mundo en el Mundial 2023, y de Yolanda Parga, árbitro asistente en el Mundial 2015.