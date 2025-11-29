Bouza (PSdeG) denuncia el "colapso" de las Urgencias en Santiago y pide la dimisión del gerente del Sergas

Archivo - El diputado socialista Aitor Bouza - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, ha denunciado el "colapso" de las Urgencias del hospital compostelano, con gente atendida en los pasillos y la imposibilidad de trasladar a pacientes en ambulancias, según ha descrito el socialista.

Por este motivo, en declaraciones a los medios este sábado, ha pedido la dimisión del gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas): "Para nosotros no puede seguir ningún minuto más en su puesto". Además, ha llamado a que, en caso de no hacerlo, se le cese de su cargo.

"Vimos cómo se tenía que tratar a las personas en los propios pasillos porque no había ni medios humanos ni tampoco la capacidad para poder desplazar a esas personas en las ambulancias", ha denunciado el socialista frente a las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que, en sus palabras, vive una "nueva semana 'horribilis'".

Así, ha pedido poner fin a esta serie de "inclemencias", que, para él, son resultado de una "absoluta incompetencia". Asimismo, considera que este "colapso" responde a una "cuestión estructural", ya que, como él comprobó el viernes, la primera cita que aparecía para ser atendido en un ambulatorio compostelano era el 16 de diciembre, dentro de más de dos semanas.

Desde este emplazamiento, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda --que este sábado ha visitado las obras del Centro de Protonterapia, frente al CHUS--, a que se dé "una vuelta" por las Urgencias del hospital compostelano.

"A ver si así se conciencia de la situación en la que está y se deja de criticar la gestión de otros gobiernos", ha instado al titular del Gobierno gallego, al que critica por sus "políticas de recortes".