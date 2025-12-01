Buscan a un joven que abandonó el centro de acogida de migrantes de Monforte

Archivo - El centro de la Xunta para menores migrantes, a 20 de septiembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde este domingo se busca a un joven migrante, menor, ubicado en el centro de acogida de O Malvarón, en Monforte de Lemos (Lugo).

Según explican fuentes consultadas por Europa Press, no es la primera vez que este joven, que cumple la mayoría de edad en breve, abandona el centro, aunque siempre había vuelto.

Si bien el centro es de carácter abierto y los jóvenes tienen plena libertad de movimiento, al tratarse de un menor, la Xunta ha activado el protocolo correspondiente para la búsqueda del joven por parte de las fuerzas de seguridad.

El joven forma parte de uno de los grupos llegados a Monforte para ser tutelados por la Xunta de Galicia. El centro, con capacidad para 80 personas, es propiedad de Prodeme, que lo concibió como una residencia para personas con discapacidad y sus familiares, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento.