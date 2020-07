G. Caballero cree que "no se van a dar las condiciones" para acudir a las urnas en A Mariña "con solvencia"

A ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 6 Jul. (EURPPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta y secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha consdierado que "no se van a dar las condiciones" para que el próximo domingo los ciudadanos de A Mariña puedan acudir a votar "con total solvencia".

"Queremos ser cautos y queremos que primero el presidente de la Xunta explique lo que está ocurriendo pero, con la situación que tenemos, es evidente que si la población está confinada hasta el viernes es porque hay riesgos en este momento y en cinco días de confinamiento no se soluciona el problema sanitario", ha manifestado Gonzalo Caballero.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en A Illa de Arousa (Pontevedra) y preguntado por la petición del alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llamo, de suspender los comicios en esta zona debido al brote de coronavirus que ya afecta a más de 100 personas.

"Tenemos una responsabilidad crítica y no queremos adoptar medidas hasta que el presidente de la Xunta comparezca y nos lo explique, pero la evidencia que tenemos es que, desde luego, la situación pone en riesgo las elecciones de este domingo", ha sostenido.

En su intervención, el líder de los socialistas gallegos se ha mostrado crítico con la decisión de la Xunta de cerrar esta comarca cinco días. "La medida de los cinco días no tiene base sanitaria ni epidemiológica", ha subrayado Gonzalo Caballero, que ha asegurado que se necesita entre 10 y 15 días para poder testar el virus.

Al respecto, según ha indicado, "en A Mariña se sospecha de que el Gobierno de la Xunta quiere detectar un confinamiento de cinco días para levantarlo para las elecciones y después volver al confinamiento". "Esto es de una enorme gravedad", ha asegurado Gonzalo Caballero, que ha dejado claro que "lo primero es el derecho a la salud".

"Se perdieron muchas jornadas y yo no me quiero ni imaginar que alguién esté intentando minimizar lo que está ocurriendo en A Mariña para no dar cuentas o intentar marcas unas elecciones", ha afirmado para inicidir en que "ningún gobierno puede estar por encima del derecho a la salud".*

URGE LA COMPARECENCIA DE FEIJÓO

En este contexto, Gonzalo Caballero ha vuelvo a reclamar la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo y ha explicado que su partido ya ha iniciado los trámites para pedir que intervenga en la Deputación Permanente del Parlamento de Galicia para dar cuentas sobre la situación.

"Un presidente de Galicia tiene que poner la salud por encima de todo y explicar por qué no tomó medidas antes", ha incidido el socialista, que ha asegurado que el PSdeG adoptará "una posición de lealtad crítica" con la Xunta.

"Estamos preparados para gobernar Galicia a partir del próximo domingo, por eso pedimos a Feijóo que convoque a los partidos, tiene que comparecer de forma inmediata, no puede estar escondido ante la gravedad de lo que ocurre".