Caballero repite que Vigo no pagará el bus "a gente de fuera" mientras él sea alcalde

Publicado 14/03/2019 13:27:56 CET

VIGO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este jueves en que el Ayuntamiento no pagará la subvención del billete de bus urbano a viajeros que no estén empadronados en la ciudad, en el marco del Plan Metropolitano de Transporte (al que la ciudad olívica no se ha adherido).

En una rueda de prensa, el regidor ha denunciado que "la Xunta sigue con su empeño de que Vigo pague los buses a los ciudadanos que no son de Vigo". "Feijóo quiere que paguemos los buses urbanos de ciudadanos de fuera, y tanto es así que condicionó el Área Metropolitana a que paguemos ese impuesto, sin límites", ha proclamado.

"Pero por mucho que se empeñe, tiene que ser la Xunta la que pague, porque es transporte interurbano", ha advertido Abel Caballero, quien ha vuelto a criticar ese "empeño de que Vigo paga todo". "Eso no va a pasar mientras yo sea alcalde", ha sentenciado.