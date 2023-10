El cabecilla de una red de distribución de droga en Ourense lo niega y dice que solo vendía mallas de berberechos

Tres de los nueve acusados han reconocido los hechos ante el tribunal



OURENSE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense juzga desde este lunes hasta el próximo jueves a nueve personas acusadas de varios delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, concretamente con heroína, cocaína y hachís.

Los investigadores detuvieron al principal encausado el 8 de diciembre de 2021 en una presunta recogida de algo más de 5,4 kilogramos de heroína en el marco de la operación antidroga Reditus.

Fue en un área de servicio de Sanxenxo después de que, supuestamente, quedase con otros dos imputados para recoger el cargamento que los agentes encontraron camuflado en el coche de otro varón, quien presuntamente se reuniría con él. La Fiscalía pide para este hombre ocho años de prisión y 50.000 euros de multa.

Durante la vista de este lunes, el acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha sostenido que no acudió al área de servicio donde fue detenido a formalizar ninguna compraventa de estupefacientes, sino a realizar tareas con su mujer, y ha negado que vendiese droga, si no "mallas de berberechos" para restaurantes.

"No hice ningún gesto a nadie ni estaba esperando a nadie. Pedimos las cámaras de seguridad para que se viese", ha señalado, para apostillar: "de las drogas no quiero saber nada desde que estoy enfermo. Tuve que operarme del corazón".

La versión que ha aportado es que el día que fue detenido había ido a desayunar con su mujer y a lavar el coche al área de servicio donde la policía estimó que se iba a llevar a cabo la entrega. De este modo, ha negado tener relación alguna con los hechos que se le imputan, asegurando que en el momento se dedicaba a la venta de berberechos a restaurantes, procedentes del furtivismo, y previamente se había dedicado a la compraventa por Internet de coches de segunda mano.

El hombre ha defendido que los ingresos que percibían nada tenían que ver con el narcotráfico y en la misma línea ha señalado que su exmujer "trabajaba cuidando a mayores y limpiando casas" y su hijo en la hostelería, ya que el Ministerio Fiscal en su escrito señala que su familia y un amigo formaban la red que lo ayudaban con las operaciones.

LA MUJER TAMBIÉN LO NIEGA

También ha negado los hechos la exmujer, ratificando las palabras del principal acusado, y añadiendo que actualmente se dedica a cuidar a su madre. "Soy drogadicta, mi madre me cuida a mí y yo a ella. Que me dejen tranquila, llevo casi cinco años en la unidad de conductas adictivas y yendo a un psiquiatra", ha manifestado, subrayando, "yo compraba drogas, pero no vendía".

Para ella, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 50.000 euros de multa porque consideran que colaboraba "activamente" en la distribución de sustancias, mientras que el hijo, que también ha contestado a las preguntas de su abogado, se enfrenta seis años y medio de cárcel y al pago de una multa de 43.500 euros.

En su caso, a pesar de que su padre ha dicho que se dedicaba a la hostelería, el Ministerio Público considera que se encargaba de las transacciones en un garaje del barrio de O Vinteún en Ourense. Él lo ha negado.

TRES ACUSADOS LO RECONOCEN

De los otros seis acusados que han aportado su declaración, tres han reconocido su culpabilidad. El primero, quien transportaba la heroína hasta el área de servicio, ha admitido los hechos y ha asegurado sentirse "muy arrepentido", trasladando que está en un programa de desintoxicación porque "era adicto". Fiscalía pide cuatro años de condena.

Otro de los hombres en el banquillo por suministro de drogas ha explicado que llevaba una bolsa con droga tapada con ropa. "Tenía una deuda y quería pagarla", ha reconocido, exculpando a otro de los acusados que viajaba con él en el vehículo cuando la policía le dio el alto encontrándose con la droga. Este, por su parte, ha negado tener conocimiento de que hubiese droga en el vehículo, "si hubiera pensado que era droga no hubiese ido", ha sostenido.

Finalmente, ha declarado uno de los amigos del hijo del principal acusado, para quien la Fiscalía solicita la menor de las penas, dieciocho meses de prisión. En su caso defiende que acudía al garaje donde presuntamente se llevaban a cabo las entregas para "fuchicar" en su coche, que estaba allí aparcado, "y fumar canutos en un sofá".