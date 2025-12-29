Calvos de Randín (Ourense) registra la temperatura mínima de Galicia este lunes con -3,8ºC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de Galicia este lunes con -3,8 grados a las 08.30 horas, según los datos de MeteoGalicia.

Asimismo, en otras localidades de la provincia de Ourense, como Xinxo de Limia y Verín, se ha llegado a los -3,4ºC y -2,9ºC respectivamente.

También en la provincia de Lugo se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este lunes, ya que Sarria ha registrado -3,3ºC y Guitiriz -2,8ºC.