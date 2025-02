La Cámara insta al Gobierno a cumplir la financiación de la dependencia y a "saldar" la deuda con Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega ha instado este miércoles al Gobierno central a cumplir la ley de dependencia, que obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación, y le ha emplazado a "saldar la deuda" acumulada por con la Comunidad por este asunto y que la Xunta cifra en 2.500 millones. La iniciativa, impulsada por los populares, ha contado con el apoyo del BNG y del diputado de Democracia Ourensana, mientras que el Grupo Socialista ha optado por la abstención.

La proposición no de ley ha sido defendida este miércoles por la diputada del PPdeG, Raquel Arias, quien ha sostenido que pretende ser "un punto de encuentro" para "mejor la calidad de vida de las personas con dependencia en Galicia", para lo que ha considerado necesario que el Estado "pague el 50%" que contempla la normativa y "no un poco más del 30% que paga en la actualidad". Además, ha cifrado en 2.500 millones de euros la deuda acumulada con la Comunidad gallega.

"Los gallegos tienen que saber que hasta que el Gobierno central no pague lo que debe para la dependencia, la atención que se les puede prestar no es ni la que necesitan ni la que la ley reconoce por mucho que la Xunta se esfuerce, y se está esforzando con el triple de presupuesto que los que tenía el PSOE y el BNG cuando gobernaban", ha argumentado.

Además, ha criticado "los anuncios" del Ejecutivo estatal en la materia con "normas desprovistas de financiación", como la modificación de la ley de dependencia aprobada ayer". "Por eso, señores del BNG, señores del PSOE, espero que hoy aquí todos juntos exijamos a Sánchez más recursos y menos anuncios. Menos anuncios con normas desprovistas de financiación, como la modificación de la ley de dependencia aprobada ayer", ha insistido para criticar también que "no lleve financiación".

VOTO A FAVOR DEL BNG Y DE DO

La iniciativa ha contado con el voto a favor del BNG, cuya viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, se ha mostrado muy critica con la gestión de la Xunta en materia de dependencia, pero ha subrayado que "el nacionalismo gallego está, estará y ha estado siempre en el mismo sitio", que es "defendiendo los intereses de Galicia y defendiendo a los gallegos y gallegas".

Dicho esto, ha sostenido que, precisamente gracias a esta defensa por parte de su formación, el Estado paga hoy "un 138% más en dependencia de lo que pagaba el Gobierno del Partido Popular", una cifra que, con todo, ha calificado de "insuficiente". "No es la que pone la ley", ha dicho para asegurar que si hoy el Gobierno central aporta un "37%" del 50% que debería aportar, la cifra durante el gobierno del popular Marino Rajoy era de "18%". "¿Y sabe donde estaba el PPdeG en aquel momento? Aplaudiendo con las orejas los recortes salvajes de presupuestos y derechos", ha censurado.

La nacionalista ha considerado que el PP trata de "desviar la atención" con esta proposición no de ley del "caos absoluto" en el que, en su opinión, la Xunta "ha metido al sistema de dependencia" por sus "decisiones unilaterales" y que tiene "en pie de guerra" a los trabajadores del sector.

Rodil, que ha señalado que "sí" se debe reclamar al Estado la deuda que lleva acumulada, ha dejado claro que ello no se debe utilizar para "tapar el destrozo absoluto" hecho por el PP en el sistema de atención a las personas dependientes" durante "los últimos 15 años en Galicia".

También ha apoyado la proposición no de ley el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha subrayado que "hay responsabilidades compartidas" entre la Xunta y el Estado en materia de dependencia. Así, aunque ha señalado su apoyo a esta medida, se ha referido al "grado de eficacia" con el que la Xunta gasta los fondos destinados a este fin y ha advertido de que, al final, "siempre quienes acaban perjudicados son los ayuntamientos", que son "los que tienen el trato más directo" con los afectados.

ABSTENCIÓN DE LOS SOCIALISTAS

Por su parte, la parlamentaria socialista Silvia Longueira, cuyo grupo ha optado por la abstención, ha iniciado su intervención "felicitando" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por, según ha dicho, "haber reconocido por primera vez que en el año 2021 los fondos del plan de recuperación" permitieron "darle para arriba a la dependencia".

Dicho esto, ha criticado que cuando el PP en el gobierno central "recortaba y eliminaba ayudas" el PP gallego "callaba". Frente a ello, ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está hoy "saldando las deudas de Mariano Rajoy" y ha puesto en valor las decisiones tomadas por el Estado en este ámbito.

Además, ha acusado a los populares de "no creer en el sistema de dependencia" y apostar por "un sistema de ayudas que puede llegar más o menos a ciertas personas". "Pero no lo asimilan y no lo tienen interiorizado como un sistema de protección", ha censurado en una intervención en la que ha criticado que la Xunta no tenga "ninguna estrategia" y gobierne en la materia con "ocurrencias".