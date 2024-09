Candia acusa a Besteiro de "cambiar de postura" sobre Altri y dice que muestra su "escaso criterio y peso político"

"La semana pasada decía que no se le podían dar fondos públicos y ayer dice que no se puede evitar ayudas si cumple los requisitos", censura



LUGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, ha acusado al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de "cambiar de postura" en relación al proyecto de Altri, lo que, en su opinión, muestra su "escaso criterio y peso político".

En un comunicado remitido a los medios, Candia sostiene que la "semana pasada el señor Besteiro decía que Altri no podía contar con fondos públicos porque incumpliría parámetros", pero que, sin embargo, el lunes corrigió al BNG al asegurar que "no se puede evitar que acceda a fondos europeos si cumple con los requisitos".

En concreto, cuestionado sobre la petición de la líder del BNG, Ana Pontón, al Gobierno para que el proyecto de Altri no reciba ayudas europeas canalizadas a través del Estado, Besteiro incidió en que estas subvenciones "no son discrecionales". "Las ayudas son regladas. Esto no es un 'a ti de doy, a ti, no'", subrayó antes de afirmar que su "reflexión" es que el de la multinacional portuguesa no es un proyecto que "encaje" para recibir apoyos europeos, pero que estos tienen unas normas de funcionamiento que deben respetarse.

A este respecto, la presidenta del PP de Lugo señaló que el PP de Lugo siempre defendió que "hay que esperar a los informes de los técnicos y, en el caso de que cumpla con la legislación vigente, hay que apoyarlo".

"Posicionarse en contra sin ningún motivo más que el ideológico sería prevaricar, como llevamos tiempo advirtiendo", ha dicho Elema Candia, que considera que el "cambio de postura demuestra el escaso criterio y peso político del señor Besteiro y del PSdeG". "De hecho", el PP de Lugo ha señalado que "esta corrección en menos de una semana se debe a que el propio presidente del Gobierno y líder de se partido, Pedro Sánchez, lo contradijo en la reunión mantenida el viernes con el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda".

De hecho, según ha indicado, "mantuvo la misma opinión que hace dos años con respecto al proyecto para la biofábrica de Altri, pese a que aún no garantizó los fondos Next Generation comprometidos". De hecho, ha animado a presentar el proyecto a las distintas convocatorias de fondos europeos.

CAMBIO DE OPINIÓN EN EL PSOE PROVINCIAL

"Estos cambios y correcciones no parecen muy serios", ha considerado Elena Candia, que sostiene "no es la primera vez que sucede". Así, la popular crítica que el PSOE se posicionase en contra de Altri en el pleno provincial de marzo de 2024 después de defender el proyecto en distintas campañas electorales y mostrar su apoyo en el Parlamento "al igual que el BNG".

Sin embargo, censura que, cuatro meses después, en el pleno de julio de este mismo año, rectificase para volver a la senda de la legalidad al asegurar que apoyaría toda iniciativa que cumpla la legislación vigente.