Carmela Silva aplaza abordar el futuro gobierno de la Diputación de Pontevedra hasta constituirse los ayuntamientos

Actualizado 31/05/2019 17:02:31 CET

"Ya sé que ustedes no tienen ninguna duda de que el PSOE va a proponer a la actual presidenta, que soy yo, como candidata", ha bromeado

PONTEVEDRA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha aplazado abordar la composición del futuro gobierno provincial, en el que actualmente está en coalición con el BNG, hasta después de la constitución de los ayuntamientos. "Hasta que eso suceda no vamos a estar a otra cosa", ha dicho Silva sobre el ente provincial, en el que el PSOE se ha quedado a un diputado de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado domingo 26 de mayo.

Así, ha evitado hacer concretar si el Partido Socialista optará por gobernar la administración provincial en solitario o buscará reeditar el pacto con el BNG. "Nada se está hablando del gobierno de la Diputación, eso se hará después del día 15", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "hasta ese momento" no va a hacer "ninguna declaración, ni a generar ninguna controversia", porque le parece "muy irresponsable".

Silva ha pedido "seriedad y rigurosidad", ya que toda la provincia está pendiente de la constitución de los ayuntamientos y de los pactos "para que conformen gobiernos de progreso". Por ello, ha reclamado el "protagonismo" para las corporaciones municipales hasta la constitución de los nuevos gobiernos en las sesiones plenarias convocadas el 15 de junio.

También ha dicho que "la presidenta de la Diputación no está en otra cosa que en seguir gobernando", y ha bromeado con los periodistas afirmando que ya sabía que ellos "no tenían ninguna duda de que el PSOE va a proponer a la actual presidenta", como candidata. "Ya sé que ustedes no tienen ninguna duda de que el PSOE va a proponer a la actual presidenta, que soy yo, como candidata", ha dicho en tono de broma, tras lo que ha insistido en respetar los tiempos.

"Y yo voy a seguir el procedimiento por respeto a las personas que tienen que tomar decisiones", ha señalado Silva, quien ha incidido en que los buenos resultados que obtuvo el PSOE, que le dejan a solo un diputado de la mayoría absoluta, no cambian su percepción "positiva" de estos cuatro años de cogobierno con el BNG en la Diputación de Pontevedra: "Estoy absolutamente orgullosa y satisfecha del gobierno, de las 14 diputadas y diputados".

"UN GOBIERNO QUE TRANSFORMÓ"

"Es una evidencia, no es que lo diga yo, lo saben las 900.000 personas que viven en esta provincia, que es un gobierno que transformó radicalmente esta Diputación, en todos los ámbitos y áreas", ha dicho Silva.

La decisión de gobernar en solitario o renovar el pacto con el Bloque se tomará "de forma colaborativa", ha aclarado Silva. "Ya saben que yo no soy de tomar decisiones unipersonales sino que siempre trabajo en equipo", ha puntualizado.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

En su comparecencia de prensa de este viernes en Diputación pontevedresa para informar de los asuntos tratados en la junta de gobierno, Carmela Silva ha aprovechado las preguntas de los periodistas para dar las "gracias a todos os candidatos socialistas".

Así, ha tenido un reconocimiento especial al secretario general del PSdeG-PSOE en la provincia, David Regades, porque todos ellos "hicieron un gran esfuerzo y una gran campaña", que ha llevado al PSdeG a ser "el partido más votado y la primera fuerza en la provincia".