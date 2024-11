Carmen Calvo condena los incidentes en Paiporta y pide que terminen como un pronunciamiento del poder judicial

OURENSE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha condenado los incidentes registrados el pasado domingo en Paiporta durante la visita institucional de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Comunidad Valenciana, Carlos Manzón, durante la que se produjo una agresión al también secretario general del PSOE.

"Sobre la gestión no me voy a pronunciar y podría hacerlo porque me tocó vivir en primera línea, cuando era vicepresidenta del Gobierno, el levantarme cada mañana con 800 muertos en la pandemia", ha dicho para trasladar que, por ello, sabe que "hay que tener la cabeza muy fría y confiar mucho en los técnicos, que son los que saben qué decisiones hay que tomar".

Los políticos "tienen que mantener la tranquilidad y la determinación porque hay que coordinar esfuerzos todos para llegar muy rápidamente a resolver problemas tan graves que tienen miles y miles de compatriotas, sin agua y con muchas dificultades", ha resumido.

A lo que sí se ha referido es a los sucesos en la visita de las autoridades a uno de los municipios afectados por la DANA, Paiporta. "Creo que es muy grave desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico para un estado de derecho, que haya grupos de gente que se atreven a increpar al jefe del Estado, a la reina, al presidente del Gobierno y al presidente de la comunidad autónoma. Cargos constitucionales, legales y legítimos que nos representan a todos", ha expuesto.

En esta línea, ha recordado que "los que son por razones electivas" y que "están puestos por la voluntad de la mayoría del pueblo soberano". Por ello, ha sostenido que se trata de una agresión contra "todos" los ciudadanos. "Contra todos los hombres y mujeres de este país pacífico que cumplimos las normas y vivimos en una democracia, como dijo el Rey. Está absolutamente fuera de lugar", ha sostenido Carmen Calvo, que ha pedido que los hechos "termine en el orden judicial con un pronunciamiento" sobre ellos.

Así, ha dicho que, desde el punto de vista constitucional, es "muy grave, muy impresentable y muy inaceptable"; y que la situación "tiene que tener el rechazo absolutamente de todos". "Son unos malnacidos los que no entienden en este momento que el esfuerzo está en ayudar a los que están en una situación trágica", ha reprochado.

Además, preguntada por el hecho de que el líder del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijoo, tardase un día en condenar la agresión, Calvo ha subrayado que ante estos hechos "hay que decir clara y rotundamente" que "se llama fascismo" y "es muy antiguo, nada moderno".

"Que todo el país comprenda que esto no cabe en la democracia, que no caben el respeto a los derechos de todos y en la libertad. No son posiciones políticas, son otra cosa que desgraciadamente conocemos en la historia de este país", ha sostenido antes de indicar que "conviene" que los líderes políticos "se pronuncien todos con mucha claridad", sobre todo pensando que "quienes están allí sufriendo no están para esto" y que "mucha gente joven ya nació en democracia, ha crecido en un país consolidado, pacífico y democrático en el que no pueden aprender que eso forma parte de la normalidad".