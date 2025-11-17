El Castro de San Cibrao de Lás es declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Castro de San Cibrao de Lás, situado entre los ayuntamientos ourensanos de Punxín y San Amaro, ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta. Así pues, con este ya son 793 los BIC declarados por la Xunta de Galicia.

Además, Rueda ha puesto en valor la buena conservación del yacimiento y que sea uno de los castros más destacados y visitados de toda Galicia.

En el entorno del castro se sitúa el Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, inaugurado en 2014. Este espacio forma parte de los cuatro centros que integran la Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico. Según destacó el presidente de la Xunta, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del castro, contribuirá a impulsar la promoción del complejo y a aumentar el número de visitas.