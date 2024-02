CC. OO. afea a Fabiola García que "solo visita residencias bonitas" en campaña y le exige que abra una mesa de diálogo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Empleo y Política Social de CC. OO. en Galicia, Maica Bouza, ha exigido a la conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, que se siente en una mesa de diálogo para analizar con el sector la situación de la dependencia e implementar medidas. Así, ha lamentado que "no se ve más allá de fotos cuando hay campaña electoral visitando residencias, las bonitas, porque las feas no las visita".

Comisiones Obreras (CC. OO.) ha presentado este lunes en Santiago las conclusiones de su estudio sobre la calidad de vida de las personas mayores 'Observatorio social de las personas mayores', en una rueda de prensa en la que la responsable empleo y política social de CC. OO. en Galicia ha lamentado que "la conselleira de Política Social no quiera sentarse a analizar la situación del sector de atención a la dependencia".

Así, en lo que respecta a dependencia, "puede parecer que la situación gallega es mucho mejor que la del conjunto del Estado" por el alto porcentaje de resolución de solicitudes, pero "la realidad dista de este dato", ha declarado Maica Bouza. Así, en torno a 70.000 personas son titulares en Galicia de una prestación de dependencia, pero "hay más de 400.000 personas mayores de 65 años susceptibles de ser dependientes".

A pesar de esto, CC. OO. ha afirmado que 17 de cada 100 personas dependientes estarían obteniendo una prestación, cuando en el conjunto del estado el porcentaje es del 30%, algo que refleja la "necesidad de atender y revisar la situación del sistema de atención a la dependencia en Galicia".

En CC. OO. defienden la desinstitucionalización para que las personas dependientes que lo deseen puedan permanecer en su casa atendidas por personal de los servicios públicos que trabajen en condiciones dignas, unas condiciones que "preocupan enormemente a CC. OO.".

Bouza ha concluido que "queda mucho por mejorar en la atención a la dependencia en Galicia", y que el buen horizonte existente en el ámbito estatal en el que existe una mesa de diálogo social, no se da en Galicia, pues "no se ve a la conselleira de Política Social más allá de fotos cuando hay campaña electoral visitando la residencias bonitas, porque las feas no las visita", y "no quiere sentarse a analizar el sector de la atención a la dependencia en Galicia".

Así las cosas, Comisiones Obreras ha demandado al nuevo Gobierno de la Xunta que la persona que lleva las responsabilidades de Política Social "abra un ámbito de diálogo social con los agentes sociales de forma urgente", para analizar y poner medidas en el sistema de atención ala dependencia, "para que no vuelvan a repetirse situaciones como las ocurridas en la pandemia".

DATOS DEL ESTUDIO

Según ha trasladado en rueda de prensa Maica Bouza, este estudio se ha realizado para "defender los intereses y necesidades de las personas mayores en diversos ámbitos, así como sus condiciones de vida y repasa la situación del Estado de bienestar en España".

En lo relativo al sistema de pensiones, Galicia presenta las segundas pensiones más bajas de España, solo por detrás de Extremadura, "una situación peor que la del conjunto del Estado".

Así, en el año 2022, las pensiones promedio en Galicia eran de 935 euros, y con la revalorización por el IPC pasan a 1.080 euros, lo que quiere decir que hay un incremento de 77 euros/al mes, "algo muy diferente al incremento que habrían tenido las pensiones si se aplicara el índice del 0,25 que sería de tres euros", por lo que la reforma de las pensiones ha supuesto "un cambio sustancial para las condiciones de vida de más de 700.000 gallegos".

BRECHA DE GÉNERO

En cuanto a la brecha de género, "la reforma laboral ha mejorado las condiciones de acceso al mercado laboral de las mujeres con condiciones más precarias" y ha llevado a la modificación de los modelos de contrato para favorecer el empleo de calidad, lo que contribuirá a que las mujeres tengan mejores salarios y en consecuencia mejores pensiones.

Otras medidas como la subida del SMI ha mejorado las condiciones salariales de las mujeres, que son las que suelen estar en las categorías laborales más bajas, lo que mejorará también sus pensiones. Además, entre el año 2024 y el 2027 se incrementará la cuantía de las pensiones mínimas para que no existan pensiones por debajo del 60% del salario medio.

Bouza ha destacado la importancia del complemento para reducir la brecha de género, que en Galicia percibieron en 2022 unas 40.000 mujeres que verán mejoradas sus cuantías y a su vez sus futuras pensiones.