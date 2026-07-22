El Centro Dramático Galego estrenará 14 producciones en su nueva temporada teatral y recuperará tres de sus éxitos

Presentación de la nueva temporada del Centro Dramático Galego, a 22 de julio de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Galego (CDG) ha presentado este miércoles la temporada teatral del 2026-2027, que se desarrollará bajo el lema 'Tempo de teatro' y sumará 14 nuevos espectáculos entre producciones y coproduciones. Entre ellas, destacan 'Isto tamén é Sargadelos' y 'Eurídice', que se podrán ver en 2027 en el Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Además, la compañía pública repondrá tres exitosos montajes de su repertorio: 'A serie clopen', que regresará a la sala compostelana del 10 al 20 de septiembre; 'Hamlet', que volverá del 15 al 24 de enero de 2027, y 'As memorias do neno labrego'. Esta última pieza aún carece de fechas de regreso, pero adquiere una especial relevancia ante la celebración en 2027 del Día das Letras Galegas, dedicado a Xosé Neira Vilas.

Esta temporada toma el relevo de la anterior, que el director del CDG, Fran Núñez, ha definido como "histórica", tanto en público como en calidad de los espectáculos. Los 51.000 espectadores con los que contó supusieron "uno de los niveles más altos de asistencia" en la vida del centro, según ha certificado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, también en la presentación.

En la siguiente temporada, les tomarán el relevo piezas como 'Isto tamén é Sargadelos', con texto de Ana Fontenla y dirección y dramaturgias compartidas por ella y Celina Fernández Ponte. Ambas han realizado una "investigación muy sólida" y "con muchos vértices" que llevará a escena un abordaje de una parte "muy desconocida" de su historia.

La pieza, que además pondrá en valor a las mujeres trabajadoras de la fábrica, pretende "mirar al pasado, tener en cuenta el presente y hacerse preguntas de cara al futuro". "Ojalá nuestra propuesta sirva para querer acercaros más a esta propuesta tan maravillosa y a hacerla más nuestra", ha invitado Fontenla. Podrá verse entre el 19 de febrero y el 21 de marzo.

Por su parte, el CDG también estrenará 'Eurídice' el 9 de abril de 2027 y ofrecerá funciones hasta el 23 de mayo. Parte de una pieza de la dramaturga estadounidense Sarah Ruhl y está dirigida y adaptada por Ánxeles Cuña Bóveda, que ha alabado el "universo potente y magnético" con el que cuenta la pìeza.

La gallega ha expresado la "necesidad" de revisar los mitos "desde miradas de mujeres". En este caso, Eurídice "no es una joven pasiva que espera a ser rescatada de un rincón oscuro de algún lugar". "Toma la palabra, asume un protagonismo absoluto y se enfrenta al dilema de vivir entre su propia identidad y su memoria", ha constatado Cuña Bóveda.

La previsión es superar las 120 funciones en el Salón Teatro y realizar más de 150 representaciones en gira. Sucederá dentro de una acción territorial que llegará a 150 ayuntamientos y contará con 60 rutas de autobús para facilitar el acceso del público a la sede del CDG en la capital de Galicia, según las cifras manejadas por el departamento autonómico.

COPRODUCCIONES Y 'PRETEXTOS'

A las anteriores propuestas se sumará 'A gaivota, ensaio abierto', producción compartida con Crémilo, Colectivo 84 y estructuras de Argentina (Teatro San Martín) y Uruguay (Teatro de él Galpón), entre otras entidades, para componer una propuesta a partir de la mítica obra de Antón Chejov. Ya ha iniciado sus ensayos con dirección de Santiago Cortegoso y Neto Portela.

La temporada se completa con otros 11 espectáculos realizados en colaboración con compañías y entidades gallegas, estatales e internacionales. Entre ellos figuran 'No Kings, vol. I: Molestia', a partir de textos de Shakespeare; 'Less Dragqueens and More ChuNorris!', de Afonso Becerra; 'Dolce far niente', de Lucía Satta y Desattada, y 'A culpa, adaptación de la novela de María Solar realizada por Xoán Carlos Mejuto.

Entre las novedades del programa destaca 'Pretextos', una línea destinada a acompañar los procesos iniciales de la dramaturgia gallega contemporánea, tanto textual como no textual. El programa ofrecerá un espacio para investigar, escribir y experimentar antes de que los proyectos adopten la forma de una producción completa. En su primera edición se trabajará alrededor de cinco propuestas.