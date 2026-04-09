El centro de salud de Foz mantendrá "sin cambios" la atención ofrecida los sábados por la mañana

Archivo - Centro de salud. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos ha ratificado que mantiene "sin cambios" la atención sanitaria de los sábados por la mañana en el centro de salud de Foz.

"La atención continuará prestándose en las mismas condiciones que hasta el momento, sin que esté prevista ninguna modificación en este servicio", insisten, despues de que el alcalde de Foz, Francisco Cajoto, pidiese explicaciones a la consellería de Sanidade y al propio Gómez Caamaño ante el posible cierre del centro con la futura modificación del decreto para trasladar la atención sanitaria a los PAC los sábados por la mañana.

Precisamente, explican que el propio gerente del área sanitaria, Ramón Ares, ha informado al regidor de que el centro de salud mantendrá, como hasta ahora, su actividad asistencial los sábados en horario de 8:00 a 15:00 horas, "garantizando la continuidad de la atención sanitaria a la población y la accesibilidad a los recursos asistenciales en fin de semana".